Кабмін опублікував новий порядок бронювання із критерієм зарплати від 20 тис. грн на місяць

Кабінет міністрів України у п'ятницю, 22 листопада, опублікував новий порядок бронювання з критерієм зарплати від 20 тисяч гривень у місяць. Про це повідомляється на сайті урядового порталу.

Як зазначили на сайті, до постанови Кабінету міністрів України від 27 січня 2023 року Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час внесли деякі зміни.

Зокрема, відстрочки від призову на військову службу, надані рішеннями Міністерства економіки до набрання чинності постанови, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не пізніше ніж до 28 лютого 2025 року. Те саме стосується відстрочок, які були надані засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Уряд також уточнив умови анулювання, зокрема, йдеться про звільненням працівника, завершення критично важливої діяльності підприємства чи закінчення строку призначення.

Як сказано на сайті уряду, Міністерство економіки має надіслати рішення про анулювання відстрочки органам державної влади, а також Міністерству цифрової трансформації та Міністерству оборони.

Постанова набирає чинності з 1 грудня 2024 року, проте деякі її пункти стають чинними з дня публікації документа.

Раніше повідомлялося, що статус критично важливого підприємства надаватимуть:

* Мінекономіки;

* компаніям в галузі енергетики - Міненергетики;

* оборонно-промисловим підприємствам - Міноборони;

* малому і середньому бізнесу - комісії з представниками обласних військових адміністрацій і ТЦК.

Для підприємств, які зберегли статус критичних і мають заброньованих працівників, діятиме перехідний період до 28 лютого 2025 року. До цієї дати всі компанії зобов'язані переоформити бронювання згідно з новими умовами, які Кабмін повинен регламентувати відповідною постановою.

Раніше віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій, а також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що з 1 грудня 2024 року в Україні бронювання працівників на критичних підприємствах здійснюватиметься виключно в електронному форматі через державний портал Дія.