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Концентрація світового ринку акцій зросла до максимуму за кілька десятиліть - FT
17:02 08.04.2024 |
Концентрація глобального фондового ринку зросла до максимуму за кілька десятиліть, пише газета Financial Times.
На сьогодні близько 19,5% капіталізації компаній індексу MSCI All Country World припадає на частку 10 акцій з найбільшою вагою в індексі. У розрахунок індикатора входять папери компаній 23 розвинених країн і 24 країн, що розвиваються.
Для порівняння: у 2016 році на 10 акцій з найбільшою вагою припадало менше ніж 9% у MSCI All Country World, на піку буму "доткомів" у 2000 році - 16,2%.
MSCI почала відстежувати ці дані 1994 року.
Частка десятки лідерів в індексі MSCI World, який враховує лише розвинені країни, наразі становить 21,7%, причому всі лідери є американськими. Загалом частка американських компаній у цьому індикаторі близька до 71%.
До десятки, зокрема, входять акції двох класів Alphabet Inc., материнської компанії Google, а також папери решти компаній "чудової сімки" - Apple Inc., Microsoft Corp., Nvidia Corp., Amazon.com Inc., Alphabet Inc., Tesla і Meta Platforms Inc.
У США на частку десяти найбільших акцій припадає 28,6% капіталізації фондового ринку - це максимум з 1966 року, зазначають експерти Кембриджського університету і Лондонської школи бізнесу. Для порівняння: у 1995 році цей показник становив 11,9%.
Зростання концентрації фондового ринку може нести в собі ризики для інвесторів, які прагнуть до диверсифікації активів за рахунок вкладень у біржові індексні фонди (ETF).
"За 71-відсоткової концентрації ринку в акціях компаній однієї країни, інвестиції непропорційно схильні до макроекономічної ситуації в США і, насамперед, настроїв американських інвесторів", - зазначає аналітик VettaFi Тодд Розенблат, слова якого наводить FT.
"Таким чином, ви не отримуєте тієї диверсифікації, якої очікували від інвестицій в ETF", - говорить експерт.
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