Фінансові новини
- |
- 03.04.24
- |
- 13:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото досягли рекордних максимумів близько $2 300, оскільки землетрус на Тайвані знизив апетит до ризику
08:32 03.04.2024 |
Ціни на золото зросли на азіатських торгах в середу, залишаючись на рівні рекордних максимумів на тлі підвищеного попиту на безпечний притулок після руйнівного землетрусу в Тайвані, в той час як невизначеність щодо процентних ставок в США також стимулювала попит на золото.
Широкий розпродаж на фондових ринках, викликаний погіршенням апетиту до ризику, також підживлював попит на золото, навіть незважаючи на те, що долар і прибутковість казначейських облігацій США зростали після яструбиних коментарів високопоставлених чиновників Федеральної резервної системи.
Апетит до ризику отримав новий удар в середу після того, як землетрус на Тайвані зруйнував інфраструктуру острова і його провідні заводи з виробництва мікросхем, а також викликав попередження про цунамі в деяких частинах Японії.
Спот-золото о 06:47 EET подорожчало на 0,3% до 2286,40 доларів за унцію, залишаючись в межах досяжності рекордного максимуму в 2288,43 доларів, досягнутого у вівторок, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, зросли на 1,1% до 2306,25 доларів за унцію були трохи нижче історичного максимуму в 2308,85 доларів за унцію.
Додатковим стимулом для зростання жовтого металу став відступ долара від 4,5 місячних максимумів.
Зростання попиту на активи-прихістки допомогло цінам на золото значною мірою подолати занепокоєння щодо підвищення процентних ставок у США на довший час.
Кілька чиновників ФРС заявили в окремих виступах, що стійка інфляція і сила на ринку праці потенційно можуть затримати плани ФРС щодо зниження процентних ставок.
Їхні коментарі з'явилися за кілька днів до публікації ключових даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі за березень, які мають бути опубліковані цієї п'ятниці. В останні місяці ці дані постійно перевершували очікування на тлі стійкого зміцнення американського ринку праці.
Інші дорогоцінні метали також виграли від поліпшення попиту на безпечні активи і ослаблення долара. Ф'ючерси на платину зросли на 0,3% до $940,05 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 2,2% до $26,480 за унцію.
Серед промислових металів ціни на мідь зросли в середу і залишилися в полі зору нещодавніх 11-місячних максимумів після позитивних даних індексу менеджерів із закупівель (PMI) з Китаю, який є найбільшим імпортером цієї сировини.
Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,6% до $9 070,50 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь в США - на 0,5% до $4,1022 за фунт.
Приватні дані PMI в середу показали, що зростання в секторі послуг Китаю покращився в березні. Ці дані були опубліковані через кілька днів після позитивних офіційних індексів ділової активності у виробничому секторі Китаю, які сигналізували про поліпшення економічних умов в найбільшому в світі імпортері міді.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових
ТОП-НОВИНИ
|В Україні розпочалась демобілізація строковиків
|Президент підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного
|Зеленський підписав закон про мобілізацію чоловіків з 25 років
|Столтенберг пропонує пакет допомоги Україні у 100 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 39,2306 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.04.24
|Фонд гарантування припинив виплати вкладникам банку «Земельний капітал»
|Forbes опублікував рейтинг криптомільярдерів 2024 року
|Ціни на золото досягли рекордних максимумів близько $2 300, оскільки землетрус на Тайвані знизив апетит до ризику
|Долар стабільний, єна закріпилася біля 152
|Азійські акції падають через землетрус на Тайвані, побоювання щодо ставок зберігаються
Бізнес
|Модель ШІ Claude 3 від Anthropic випередила GPT-4 у рейтингу Chatbot Arena
|США посилюють стандарти викидів парникових газів для великовантажних автомобілів
|Microsoft і OpenAI об'єднуються для створення суперкомп'ютера «Stargate» вартістю 100 мільярдів доларів
|Amazon One: Оплата за допомогою долоні тепер на вашому смартфоні
|Intel і Microsoft оголошують стратегічне партнерство для конкуренції з Apple
|Виробництво напівпровідників у Південній Кореї зросло найбільше з 2009 року
|Infiniti презентував новий позашляховик QX80