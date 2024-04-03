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АНАЛІТИКА

Ціни на золото досягли рекордних максимумів близько $2 300, оскільки землетрус на Тайвані знизив апетит до ризику

08:32 03.04.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото зросли на азіатських торгах в середу, залишаючись на рівні рекордних максимумів на тлі підвищеного попиту на безпечний притулок після руйнівного землетрусу в Тайвані, в той час як невизначеність щодо процентних ставок в США також стимулювала попит на золото.

Широкий розпродаж на фондових ринках, викликаний погіршенням апетиту до ризику, також підживлював попит на золото, навіть незважаючи на те, що долар і прибутковість казначейських облігацій США зростали після яструбиних коментарів високопоставлених чиновників Федеральної резервної системи.

Апетит до ризику отримав новий удар в середу після того, як землетрус на Тайвані зруйнував інфраструктуру острова і його провідні заводи з виробництва мікросхем, а також викликав попередження про цунамі в деяких частинах Японії.

Спот-золото о 06:47 EET подорожчало на 0,3% до 2286,40 доларів за унцію, залишаючись в межах досяжності рекордного максимуму в 2288,43 доларів, досягнутого у вівторок, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, зросли на 1,1% до 2306,25 доларів за унцію були трохи нижче історичного максимуму в 2308,85 доларів за унцію.

Додатковим стимулом для зростання жовтого металу став відступ долара від 4,5 місячних максимумів.

Зростання попиту на активи-прихістки допомогло цінам на золото значною мірою подолати занепокоєння щодо підвищення процентних ставок у США на довший час.

Кілька чиновників ФРС заявили в окремих виступах, що стійка інфляція і сила на ринку праці потенційно можуть затримати плани ФРС щодо зниження процентних ставок.

Їхні коментарі з'явилися за кілька днів до публікації ключових даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі за березень, які мають бути опубліковані цієї п'ятниці. В останні місяці ці дані постійно перевершували очікування на тлі стійкого зміцнення американського ринку праці.

Інші дорогоцінні метали також виграли від поліпшення попиту на безпечні активи і ослаблення долара. Ф'ючерси на платину зросли на 0,3% до $940,05 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 2,2% до $26,480 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли в середу і залишилися в полі зору нещодавніх 11-місячних максимумів після позитивних даних індексу менеджерів із закупівель (PMI) з Китаю, який є найбільшим імпортером цієї сировини.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,6% до $9 070,50 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь в США - на 0,5% до $4,1022 за фунт.

Приватні дані PMI в середу показали, що зростання в секторі послуг Китаю покращився в березні. Ці дані були опубліковані через кілька днів після позитивних офіційних індексів ділової активності у виробничому секторі Китаю, які сигналізували про поліпшення економічних умов в найбільшому в світі імпортері міді.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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