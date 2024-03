Азійські акції знижуються; Nikkei стає позитивним після підвищення ставок Банком Японії

Більшість азіатських акцій впали у вівторок на тлі стійкого занепокоєння з приводу майбутнього засідання Федеральної резервної системи, в той час як японський Nikkei 225 відіграв попередні втрати після того, як Банк Японії підвищив процентні ставки, але зберіг "голубину" позицію.

Регіональні ринки не надто втішило позитивне закриття торгів на Волл-стріт, а ф'ючерси на американські фондові індекси впали на торгах в Азії, оскільки помірне відновлення в технологічному секторі вичерпало себе.

Очікування потенційно "яструбиних" сигналів від ФРС залишається ключовим питанням, що викликає занепокоєння на ринках. Очікується, що в середу банк залишить ставки без змін, але може стати більш яструбиним в умовах тривкої інфляції.

Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,3%, а широкий індекс TOPIX підскочив на 0,6% після того, як відіграв більшу частину своїх попередніх втрат.

Банк Японії підвищив процентні ставки на 0,1%, що стало першим таким кроком за останні 17 років, одночасно сигналізуючи про припинення політики контролю кривої дохідності, зокрема, купівлі активів на відкритих ринках.

Але центральний банк все одно дав зрозуміти, що монетарні умови в Японії залишатимуться переважно м'якими на тлі постійного занепокоєння щодо слабкості японської економіки.

Рішення, прийняте у вівторок, хоча і є історичним, але також відображає лише незначне посилення монетарної політики, залишаючи на місці більшу частину ліквідності, якою японські ринки користувалися протягом майже десятиліття.

Засідання інших регіональних центральних банків також принесли позитивні результати. Австралійський ASX 200 виріс на 0,3% після того, як Резервний банк Австралії залишив процентні ставки незмінними, але не так різко, як очікували ринки. РБА більше не попереджав про подальше підвищення процентних ставок.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,3% кожен, оскільки інвестори переварили змішані економічні дані з попередньої сесії, в той час як втрати в акціях технологічних компаній потягли за собою падіння гонконгського індексу Hang Seng на 1,2%.

Рішення Народного банку Китаю щодо базової кредитної ставки також має бути прийняте цього тижня, причому очікується, що в середу НБК залишить її без змін.

Індійський індекс Nifty 50 впав на 0,5%, намагаючись оговтатись від болючого падіння з рекордних максимумів, а акції важких технологічних компаній слідували за слабкістю своїх світових аналогів.

Основні азійські акції, особливо ті, що пов'язані зі штучним інтелектом, відступили у вівторок, слідуючи за падінням акцій лідера ринку штучного інтелекту - корпорації NVIDIA, після того, як компанія представила свою останню лінійку чіпів для штучного інтелекту. Nvidia втратила майже 2% на вторинному ринку.

SK Hynix Inc і Samsung Electronics Co Ltd впали майже на 4% і 1,4% відповідно, що потягнуло південнокорейський індекс KOSPI вниз більш ніж на 1%.

В Японії Advantest Corp., яка є постачальником Nvidia, впала на 2,7%, а Tokyo Electron Ltd. , найдорожчий виробник чіпів в країні, втратив 0,2%.

У понеділок на конференції для розробників Nvidia представила свою останню лінійку чіпів ШІ під назвою Blackwell. Але улюбленець ШІ не дав жодних підказок щодо цін на чіпи.