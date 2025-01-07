Ліміт відшкодування за "європротоколом" з 1 січня 2025 року скасовано в розмірі 80 тис. грн, тепер страхове відшкодування покриватиметься в межах страхової суми за шкоду, заподіяну майну потерпілих, за договором обов'язкового страхування цивільної відповідальності (ОСЦВП).

Як зазначено на сайті Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), за договорами ОСЦПВ, укладеними у 2025 році, страхова сума становить 250 тис. грн, до 1 січня 2025 року - 160 тис. грн.

"Європротокол" - це сучасний спосіб оформлення ДТП без виклику поліції. Заповнений бланк "європротоколу" є юридичною підставою для отримання страхової виплати та дає змогу водіям уникнути адміністративної відповідальності, зокрема штрафів, вилучення водійського посвідчення та судових розглядів.

Застосувати "європротокол" можна за умови, коли ДТП є контактною і сталася за участю лише двох транспортних засобів, не було заподіяно шкоди здоров'ю або життю людей, пошкоджено або знищено виключно транспортні засоби. Також обидва транспортні засоби застраховані за договором ОСЦПВ, водії не перебувають у стані сп'яніння (алкогольного, наркотичного) або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Учасники ДТП дійшли згоди щодо обставин її скоєння.

МТСБУ також зазначає, що є два варіанти оформлення ДТП за допомогою "європротоколу". Перший: онлайн через сервіс https://dtp.mtsbu.ua/index.html. Завдяки цьому способу відбувається автоматична перевірка даних у Центральній базі даних МТСБУ, миттєве передання інформації в страхові компанії та базу МТСБУ.

Другий: паперовий "європротокол". Бланк надається страховою компанією під час оформлення поліса ОСЦВП. При використанні паперової форми водіям необхідно заповнити всі поля документа вручну, провести фото- або відеофіксацію наслідків ДТП. Подати документи в страхові компанії обох сторін протягом трьох днів.