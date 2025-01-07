НБУ зобов'язав страхових і перестрахувальних брокерів до 31 березня зареєструватися в реєстрі посередників

Страхові та перестрахові брокери (окрім брокерів-нерезидентів), внесені до реєстру брокерів, зобов'язані до 31 березня 2025 року зареєструватися в Реєстрі страхових посередників, ведення якого розпочинає Національний банк України (НБУ).

Таку норму закріплено згідно з постановою НБУ від 3 січня "Про затвердження Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів", яка набула чинності 7 січня.

Згідно з ним, НБУ розпочинає ведення Реєстру страхових посередників (Реєстр посередників), окрім комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в Реєстрі посередників, з дня набуття чинності цією постановою.

Також наголошується, що до моменту включення брокера до Реєстру посередників він має право на діяльність із надання посередницьких послуг на підставі інформації, внесеної до чинного реєстру брокерів.

Брокер, який подав документи для внесення запису про нього до Реєстру посередників, протягом трьох місяців із дати впровадження КСЗІ зобов'язаний оновити інформацію про себе в Реєстрі посередників.

Страховий та/або перестрахувальний брокер-нерезидент, який повідомив до 7 січня 2025 року про намір провадити діяльність на території України, вважається таким, що вже повідомив про це Нацбанк.

Договори, на підставі яких виникають повноваження страхового та перестрахового брокера, окрім договорів із нерезидентами, укладені з 1 січня 2025 року (включно із внесення змін до таких договорів), вважаються такими, що діють з дня набуття чинності цією постановою і до дня реєстрації такого брокера в Реєстрі посередників. При цьому брокери зобов'язані привести такі договори у відповідність із новими вимогами, протягом трьох місяців з дня реєстрації в Реєстрі посередників. Договори, укладені до 1 січня 2025 року, вважаються чинними до кінця строку їхньої дії.

Положення також зобов'язує брокерів перед укладенням договору страхування (перестрахування) повідомити клієнту свій реєстраційний номер у Реєстрі брокерів та надати посилання на сторінку офіційного інтернет-представництва НБУ, де розміщено Реєстр брокерів, для перевірки факту його реєстрації на відповідну дату укладення договору.