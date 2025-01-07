Нацбанк розпочав експлуатацію Реєстру страхових посередників

Національний банк України (НБУ) розпочинає експлуатацію Реєстру страхових посередників (Реєстрі посередників), окрім комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в цьому реєстрі.

Таку норму закріплено згідно з постановою НБУ від 3 січня "Про затвердження Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів", яка набула чинності 7 січня.

Згідно з ним, страховик, реалізацію страхових продуктів якого здійснює страховий агент, додатковий страховий агент, субагент, до 31 березня 2025 року має зареєструвати своїх страхових посередників у Реєстрі посередників. До впровадження КСЗІ робити він це має шляхом подання електронної заявки за формою, встановленою в додатку до зазначеного положення.

Договори, на підставі яких виникають повноваження страхового агента, додаткового страхового агента, субагента, укладені страховиком або страховим агентом до 1 січня 2025 року та з 1 січня 2025 року (включно із внесенням змін до таких договорів), вважаються чинними до дня реєстрації страхових посередників у Реєстрі посередників. Вони мають бути приведені у відповідність до вимог закону про страхування та цього положення протягом трьох місяців.

Крім того, страховий агент, додатковий страховий агент, субагент перед укладенням договору страхування зобов'язаний повідомити клієнту інформацію про страховика, реалізацію страхових продуктів якого він здійснює, пройти навчання, тривалість якого протягом 2025 року має становити щонайменше 15 академічних годин та передбачати отримання знань і навичок відповідно до навчальної програми, визначеної законом про страхування.

При цьому свідоцтво про проходження навчання (підвищення кваліфікації) за відповідною програмою навчання керівника брокера-юридичної особи або представництва страхового чи перестрахового брокера-нерезидента/брокера-фізичної особи-підприємця, вважається дійсним до кінця строку його дії. Навчання має відбуватися не менше ніж раз на три роки з дня завершення строку дії свідоцтва.

Згідно з постановою, страховики та страхові посередники зобов'язані до 30 вересня 2025 року привести свою діяльність у відповідність із вимогами розділу XII закону про страхування та положення щодо діяльності осіб, які здійснюють реалізацію страхових або перестрахових продуктів, а саме страховики - діяльність своїх керівників та працівників із продажів, брокери, страхові агенти та субагенти - діяльність працівників із реалізації продуктів через такого посередника.

Зазначається, що страхова сума за договором страхування відповідальності страхових посередників у 2025 році має становити не менше ніж 170 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, встановленої законодавством України на 1 січня 2025 року.