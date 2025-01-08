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АНАЛІТИКА

Міжнародні резерви України в грудні зросли на 9,7% - НБУ

 

Міжнародні резерви України в грудні зросли на $3,863 млрд, або 9,7% і станом на 1 січня 2025 року, за попередніми даними, становили $43,788 млрд, повідомив Національний банк України (НБУ).

"У грудні 2024 року вони зросли на 9,7% порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти Національним банком і боргові виплати країни в іноземній валюті", - повідомляється на сайті НБУ у вівторок.

Загалом за минулий рік міжнародні резерви збільшилися на $3,273 млрд, або на 8,1%.

За даними НБУ, чисті міжнародні резерви в грудні зросли на $3,153 млрд, або 12,2%, а загалом за 2024 рік - на $0,712 млрд, або 2,5% - до $29,094 млрд.

У структурі резервів на початок цього року 67,1% припадало на цінні папери, 27,6% - на готівку, коррахунки і депозити та 5,3% - на монетарне золото, тоді як роком раніше їхня частка була відповідно 69,7%, 25,9% і 4,4%.

Зазначається, що в грудні, зокрема, на валютні рахунки уряду в НБУ надійшли рекордні $9,461 млрд, зокрема $4,411 млрд - макрофінансова допомога від ЄС, $3,935 млрд - від Світового банку, зокрема через механізм DPL від США, Японії та Великої Британії, $1,089 млрд від МВФ.

Одночасно за обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $0,133 млрд. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $0,252 млрд.

Крім того, Національний банк продав на валютному ринку також рекордні $5,309 млрд, викупивши в резерви лише $0,4 млн.

"Чистий продаж валюти НБУ в грудні склав $5,309 млрд, збільшившись майже вдвічі порівняно з листопадом. Зростання інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із традиційним сезонним фактором - активізацією бюджетних витрат і операцій бізнесу наприкінці року", - зазначив центробанк.

Нарешті, як уточнив НБУ, у грудні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $92 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяців майбутнього імпорту", - наголошується в пресрелізі.

Уточнюється, що загалом торік Україна отримала світову фінансову підтримку близько $42 млрд. Найбільша фінансова допомога надійшла від ЄС - $17,5 млрд, США - $6,8 млрд, Світового банку - $6,1 млрд, МВФ - $5,3 млрд, Японії - $4,3 млрд, Канади - $1,8 млрд. Крім того, у 2024 році країна отримала понад $3,5 млрд завдяки розміщенню валютних ОВДП.

Як зазначив Нацбанк, це разом із міжнародною допомогою дало змогу компенсувати виплати країни за обслуговування і погашення держборгу в інвалюті ($6,7 млрд) і виплати МВФ ($3,4 млрд), компенсувати чисті інтервенції НБУ з продажу валюти ($34,8 млрд), які здійснювали для компенсації структурного дефіциту на валютному ринку і згладжування надмірних курсових коливань в умовах керованої гнучкості обмінного курсу, а також наростити міжнародні резерви до достатнього рівня, щоб і надалі підтримувати курсову стійкість.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів на кінець 2024-2026 рр. на $2,4-3,7 млрд. Згідно з його оновленими очікуваннями, міжнародні резерви на кінець 2024 року мали зрости до $43,6 млрд, а цього року скоротитися до $41 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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