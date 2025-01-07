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НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,2055 грн/$1
12:33 07.01.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 7 січня 2025 року.
|Показник
|06.01.2025
|07.01.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|42.1798
|42.2055
|0.06
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 7 січня- 42,0889 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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