НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,2055 грн/$1

Минулий рік часто здавався божевільним із замахами на Дональда Трампа і війною на Близькому Сході, але немає підстав вважати, що 2025-й буде спокійнішим. Politico наводить список "чорних лебедів" - непередбачуваних подій, які можуть змінити світ цього року.