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НБУ пояснив зростання курсу долара
У грудні 2024 року чистий попит на безготівкову іноземну валюту в Україні суттєво збільшився з огляду на зростання бюджетних видатків. Крім того, вплинули операції бізнесу наприкінці року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (січень 2025 року).
"Ураховуючи необхідність компенсації збільшеного структурного дефіциту приватного сектору (переважно через сезонні чинники), а також з метою збереження стійкості валютного ринку, НБУ підвищив обсяги чистого продажу іноземної валюти (до 5,3 млрд доларів)", - йдеться у звіті.
Водночас середньомісячний обмінний курс гривні в грудні помірно девальвував (на 1,0%), ураховуючи збільшення попиту на валюту, зазначили в НБУ.
Чистий попит на готівковому ринку зберігався на рівні попереднього місяця, а різниця між готівковим та офіційним курсами впродовж грудня становила близько 1%, додали в НБУ.
"Для забезпечення стійкості валютного ринку та поступового сповільнення інфляції до цілі 5% НБУ у грудні підвищив облікову ставку до 13,5%", - йдеться у звіті.
Курс долара в грудні
Нагадаємо, офіційний курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. За грудень курс долара підвищився на 1,1%.
НБУ у грудні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії. Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів, що на 6,212 млрд доларів більше, ніж 2023 року.
Водночас попит на готівкову валюту зріс несуттєво. Населення купило в банках за грудень 1,303 млрд доларів. Обсяг купівлі зріс на 1,1% порівняно з листопадом. За весь рік українці купили в банках 12,219 млрд доларів.
Загалом за місяць готівковий курс зріс на 65 копійок до 42,50 грн/долар. За рік долар подорожчав на 3,50 гривень.
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