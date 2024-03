Азійські акції причаїлися напередодні засідання ФРС; Nikkei зростає напередодні засідання Банку Японії

Більшість азіатських акцій в понеділок були в мінусі, оскільки переважала обережність перед шквалом ключових засідань центральних банків цього тижня, в першу чергу, з боку Федеральної резервної системи і Банку Японії.

Посередні економічні дані з Китаю також вплинули на настрої, оскільки найбільша економіка регіону продовжує боротися з повільним зростанням.

Очікування засідання ФРС пізніше цього тижня залишалося в центрі уваги, оскільки ринки побоювалися будь-яких "яструбиних" сигналів з боку центрального банку після сильніших, ніж очікувалося, показників інфляції в США. Ф'ючерси на американські фондові індекси були приглушені на азіатських торгах.

Але японські акції значно перевершили своїх конкурентів, різко піднявшись, незважаючи на нестримні спекуляції про те, що Банк Японії близький до припинення політики негативних процентних ставок і контролю над кривою прибутковості.

Японський індекс Nikkei 225 підскочив більш ніж на 2% в понеділок, а широкий індекс TOPIX додав 1,6%. Обидва індекси повернулись до рекордних максимумів після падіння зі своїх піків минулого тижня.

Зростання було різноспрямованим, хоча акції споживчих галузей зросли на перспективі підвищення заробітних плат в країні. Автовиробники Honda Motor Co Ltd і Nissan Motor Co. також різко зросли на повідомленнях про те, що вони підписали угоду про співпрацю з розробки електромобілів.

Японські акції зросли, незважаючи на зростаючі очікування того, що Банк Японії близький до завершення своєї ультра-"голубиної" монетарної політики, що може призвести до потенційного підвищення ставок. Банк завершить дводенне засідання у вівторок.

Аналітики розділилися в думках щодо того, чи підвищить Банк Японії ставки у вівторок, чи в квітні. Очікується, що в разі підвищення ставок центральний банк підніме їх на 20 базисних пунктів до 0,1% з від'ємних 0,1%.

Хоча припинення ультра-"голубиної" політики Банку Японії знаменує собою завершення майже десятирічного періоду надлишкової ліквідності на японських ринках, це також відображає зростання довіри до японської економіки. Цього року японські профспілки домоглися від роботодавців різкого підвищення заробітної плати - тенденція, яка є позитивною для економіки, орієнтованої на споживання.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,5% та 0,4% відповідно, оскільки дані показали, що промислове виробництво в січні-лютому зросло більше, ніж очікувалось.

Хоча ці показники свідчать про зростання китайського промислового виробництва, інші показники показали, що споживання сповільнюється, а рівень безробіття несподівано зріс.

Рівень безробіття в Китаї за перші два місяці 2024 рокунесподівано зріс до 5,3%, тоді як роздрібні продажі зросли менше, ніж очікувалося, незважаючи на поштовх, спричинений святкуванням Нового року за місячним календарем.

Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,3% на тлі втрат материкових акцій.

Серед інших азіатських акцій австралійський індекс ASX 200 мало змінився в очікуванні засідання Резервного банку Австралії у вівторок. Очікується, що РБА залишить процентні ставки без змін, але також збереже свою яструбину позицію на фоні високої інфляції.

Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,4%, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабкий старт, оскільки інвестори продовжували фіксувати прибуток від рекордних максимумів, досягнутих раніше в березні.