Ціни на золото стабілізувалися біля позначки $2 200

Ціни на золото стабілізувалися трохи нижче рекордних максимумів на азіатських торгах в понеділок, при цьому основна увага була прикута до прийдешніх даних по інфляції в США, які повинні дати більше інформації про те, коли Федеральна резервна система почне знижувати процентні ставки.

Очікування зниження ставок призвели минулого тижня до різкого зростання цін на зливки до рекордних максимумів, особливо після того, як голова ФРС Джером Пауелл заявив, що інфляція близька до досягнення рівня, який влаштовує ФРС.

Посередні дані з ринку праці, які вказували на деяке охолодження зайнятості в США, також сприяли зростанню цін на зливки, так само як і слабкість долара і прибутковості казначейських облігацій.

Спотове золото о 06:50 EET подорожчало на 0,1% до 2180,47 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в квітні зросли на 0,1% до 2187,00 доларів за унцію. Обидва інструменти торгувалися трохи нижче рекордних максимумів, досягнутих в п'ятницю.

Минулого тижня ф'ючерси на золото досягли історичного максимуму в $2 203,0 за унцію, в той час як спот-золото досягло історичного максимуму в $2 195,20 за унцію.

Зараз основна увага прикута до даних по індексу споживчих цін в США, які мають бути опубліковані у вівторок, щоб дати більше підказок щодо процентних ставок.

Очікується, що показник покаже деяке уповільнення інфляції в лютому, хоча інфляція, як очікується, залишиться значно вищою за річну ціль ФРС в 2%.

Цього тижня за інфляцією в США уважно стежитимуть, особливо після того, як Пауелл та низка чиновників ФРС дали зрозуміти, що занепокоєння з приводу "липкої" інфляції є головним аргументом центрального банку для зниження процентних ставок.

Перспектива зниження ставок стала найбільшим стимулом для зростання цін на золото за останні два тижні, особливо враховуючи те, що дані по ринку праці в п'ятницю також показали деяке охолодження зайнятості.

Хоча заробітна плата в несільськогосподарському секторі в лютому зросла більше, ніж очікувалось, рівень безробіття також збільшився, в той час як показники заробітної плати за січень були переглянуті в бік суттєвого зниження.

Інші дорогоцінні метали в понеділок торгувалися стримано, але також продовжували рости після сильного зростання минулого тижня. Ф'ючерси на платину виросли на 0,2% до $919,40 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 0,1% до $24,517 за унцію.

Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь, термін дії яких закінчується в травні, в понеділок стабілізувалися на рівні $3,8957 за фунт, відстежуючи посередні економічні сигнали з Китаю, найбільшого імпортера.

Дані, опубліковані минулого тижня, показали, що імпорт міді в Китай виріс протягом перших двох місяців року. Але темпи зростання залишаються слабкими, особливо через те, що виробнича активність в країні залишається на низькому рівні.

Цю думку підтвердили дані по інфляції, опубліковані на вихідних. У той час як споживча інфляція зросла трохи більше, ніж очікувалося, інфляція виробників ще більше просунулася в бік дефляції, вказуючи на те, що виробнича активність, яка є ключовим фактором попиту на мідь в Китаї, залишається пригніченою.