Азійські акції падають на невизначеності щодо ставки в США; Nikkei обвалився через ставки Банку Японії

Більшість азіатських акцій впали в понеділок, слідуючи за слабким сигналом з Волл-стріт, оскільки очікування ключових даних по інфляції в США тримало ринки в напрузі, в той час як японські акції різко впали на тлі зростаючої впевненості в тому, що Банк Японії незабаром підвищить процентні ставки.

Регіональні ринки впали слідом за різким падінням на Волл-стріт в п'ятницю, оскільки зростаюча невизначеність щодо процентних ставок в США змусила трейдерів зафіксувати рекордно високі прибутки, особливо в технологічному секторі.

Сильніші, ніж очікувалося, дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі також посилили занепокоєння щодо підвищення процентних ставок на довший термін, поставивши в центр уваги майбутній показник інфляції індексу споживчих цін.

Ф'ючерси на американські фондові індекси не змінилися на торгах в Азії після того, як відіграли попередні втрати.

Японський індекс Nikkei 225 продемонстрував найгірші результати в Азії, знизившись на 2,3%, оскільки низка повідомлень вказувала на те, що Банк Японії близький до завершення своєї ультрам'якої політики.

Більш широкий індекс TOPIX втратив майже 2%, оскільки обидва індекси продовжили падіння з рекордних максимумів, досягнутих минулого тижня.

За повідомленнями ЗМІ, Банк Японії може підвищити процентні ставки і припинити стимулюючу політику контролю кривої дохідності вже на наступному засіданні, особливо на фоні очікувань підвищення заробітних плат та інфляції в Японії.

Перегляд ВВП Японії в бік збільшення також показав, що економіка уникнула рецесії в четвертому кварталі. Стійкість економіки дає Банку Японії більше простору для того, щоб негайно розпочати підвищення процентних ставок.

Засідання Банку Японії заплановані на 18 та 19 березня, а агентство Reuters повідомляє, що підвищення процентної ставки може відбутися або тоді, або під час засідання наприкінці квітня.

Китайські акції виглядали дещо краще, ніж їхні аналоги в понеділок, натхненні сильнішими, ніж очікувалося, даними по споживчій інфляції, опублікованими на вихідних.

Shanghai Shenzhen CSI 300 виріс на 0,2%, в той час як Shanghai Composite впав на 0,2%. Зростання материкових акцій призвело до того, що гонконгський Hang Seng виріс на 0,9%.

Дані за вихідні показали, що споживча інфляція в Китаї в лютому зросла трохи більше, ніж очікувалося, завдяки збільшенню витрат під час святкування Нового року за місячним календарем.

Але інфляція виробників впала більше, ніж очікувалося, сигналізуючи про те, що виробнича активність в Китаї все ще залишається під тиском. Це обмежило будь-яке значне зростання китайських акцій.

Більш широкі азіатські ринки відступили. Австралійський індекс ASX 200 знизився на 1,5%, що свідчить про активну фіксацію прибутку після досягнення рекордних максимумів минулого тижня.

Південнокорейський KOSPI впав на 0,4%, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття після того, як індекс та індекс BSE Sensex 30 подолали рекордні максимуми минулого тижня.