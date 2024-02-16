Ціни на золото знову піднялися до 2000 доларів після слабких роздрібних продажів, щотижневі втрати все ще можливі

Ціни на золото трохи змінилися на азіатських торгах у п'ятницю після відновлення ключового рівня, оскільки слабкі дані щодо роздрібних продажів у США викликали деякі сумніви щодо того, коли Федеральна резервна система почне знижувати відсоткові ставки.

Ціни на зливки в четвер знову піднялися вище за рівень $2000 за унцію після того, як опустилися значно нижче рівня початку тижня. Деякий попит на безпечні притулки, який послідував за даними, що показують рецесію в Японії та Великій Британії, також сприяв зростанню цін на золото.

Але, незважаючи на деяке полегшення, жовтий метал, як і раніше, був готовий до різких тижневих втрат, оскільки трейдери значно знизили очікування раннього зниження ставок, особливо після більш гарячих, ніж очікувалося, даних щодо інфляції індексу споживчих цін на початку цього тижня.

О 05:14 EET спотове золото стабілізувалося на рівні $2003,86 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії у квітні стабілізувалися на рівні $2015,55 за унцію. Обидва інструменти втратять 1,1% цього тижня, що є найгіршим тижнем з початку грудня.

Навіть після даних із роздрібних продажів, які були оприлюднені в четвер, представники ФРС, як і раніше, застерігають від бетів на дострокове зниження ставок. Президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік заявив, що хоча центральний банк досяг успіхів у зниженні інфляції, він все ще не готовий закликати до зниження ставок.

Бостік також сказав, що для зниження інфляції потрібно більше часу. Його коментарі прозвучали якраз перед публікацією даних щодо інфляції індексу цін виробників, які будуть опубліковані сьогодні.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі також виступить пізніше того ж дня.

Чиновники ФРС неодноразово попереджали, що центральний банк не поспішає підвищувати процентні ставки з огляду на те, що економіка США, інфляція та ринок праці все ще залишаються сильними.

Такий сценарій не передбачає нічого хорошого для цін на золото, враховуючи, що вищі ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал.

Інші дорогоцінні метали у п'ятницю рухалися у різних напрямках, але тижнева динаміка була набагато вищою, ніж у золота, що вказує на те, що трейдери потенційно диверсифікуються із жовтого металу.

Ф'ючерси на срібло зі спливаючим терміном дії в березні зросли на 0,3% і очікували щотижневого приросту на 1,9%, у той час як ф'ючерси на платину з терміном, що закінчується, у квітні впали на 0,4%, але повинні додати 2, 7% цього тижня.

Серед промислових металів, ціни на мідь зросли у п'ятницю, продовжуючи зростання порівняно з попередньою сесією, оскільки падіння долара сприяло цінам на червоний метал.

Ф'ючерси на мідь з терміном дії, що закінчується, у квітні зросли на 0,4% до $3,7728 за фунт і повинні були зрости на 2,5% цього тижня.

Але червоний метал, як і раніше, залишається під тиском через побоювання, що погіршення глобальних економічних умов знизить попит.