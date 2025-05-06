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США почнуть відстежувати чипи NVIDIA та інших компаній, аби запобігти їх продажу у Китай
23:20 05.05.2025 |
У США планують прийняти закон, який дозволить перевіряти розташування чипів для штучного інтелекту, зокрема тих, що були вироблені NVIDIA, після продажу. Таким чином хочуть боротися з контрабандою чипів до Китаю, повідомляє Reuters.
Чипи NVIDIA важливі для навчання великих мовних моделей, які використовують у чат-ботах, генераторах зображень та інших системах. Дональд Трамп і Джо Байден обмежували експорт цих чипів до Китаю.
Попри це, чипи NVIDIA все одно потрапляють до Китаю. Компанія каже, що не може відстежувати їх після продажу. Проте представник США Білл Фостер вважає, що така технологія є доступною й частково вже вбудована в чипи.
Фостер, колишній фізик елементарних частинок, раніше сам створював комп'ютерні чипи. Тепер він планує подати законопроєкт, який зобов'яже регуляторів розробити правила для відстеження чипів і блокування їх роботи без потрібної ліцензії.
У коментарі для Reuters, Фостер також відзначив, що вже є повідомлення про контрабанду чипів у великих масштабах, про які не оголошували публічно.
"Це не вигадана проблема майбутнього. Це проблема зараз, і в якийсь момент ми виявимо, що китайська комуністична партія або їхні військові зайняті розробкою зброї з використанням великих масивів чипів, або навіть просто працюють над (штучним загальним інтелектом), що так само актуально, як і ядерна технологія", - каже Фостер.
Аналітики SemiAnalysis кажуть, що контрабанда чипів стала актуальнішою після появи великих мовних моделей від китайської DeepSeek, які серйозно конкурують з американськими. Ці моделі працюють на чипах NVIDIA, заборонених для продажу в Китай. У Сінгапурі трьом громадянам Китаю висунули обвинувачення у шахрайстві, пов'язаному з серверами, що могли містити ці чипи.
Технологія відстеження чипів вже існує, хоча ще не широко використовується. Джерела кажуть, що Google вже застосовує її у своїх дата-центрах для безпеки. Законопроєкт Фостера дасть Міністерству торгівлі США шість місяців на створення правил, які зроблять цю технологію обов'язковою.
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