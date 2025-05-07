ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 07.05.25

Ціни на золото впали на торгах в Азії в середу, оскільки оголошення про початок офіційних торгових переговорів між США і Китаєм підвищило апетит до ризику і скоротило притоки в безпечні активи, в той час як долар зміцнився перед рішенням Федеральної резервної системи США по ставці.