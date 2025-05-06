Популярність Threads стрімко зростає: платформа від Meta налічує 350 мільйонів щомісячних користувачів

Засновник і генеральний директор Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) у рамках спілкування з інвесторами за підсумками звіту за перший квартал 2025 року повідомив про динамічне зростання кількості користувачів платформи Threads, яка є прямим і найуспішнішим конкурентом Twitter/X.

Цукерберг розкрив, що кількість щомісячних користувачів Threads перевищила 350 млн. Водночас він зазначив, що збільшується і темп зростання аудиторії: якщо в четвертому кварталі 2024 року Threads привернула 20 млн нових користувачів, то в першому кварталі 2025 року їхня кількість сягнула 30 млн, що майже відповідає сумарній кількості користувачів схожої соцмережі Bluesky, яка активно розвивається, - до неї залучено приблизно 35 млн осіб.

Попри успіхи Threads, вона все ж значно поступається за популярністю платформі X, яка належить Ілону Маску (Elon Musk) - до неї заходить близько 600 млн осіб на місяць. Але не можна не відзначити загальний успіх платформ Meta - майже 3,4 мільярда користувачів щодня відвідують Facebook, Instagram, Messenger, Threads і WhatsApp.