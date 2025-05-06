Фінансові новини
- |
- 06.05.25
- |
- 09:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Популярність Threads стрімко зростає: платформа від Meta налічує 350 мільйонів щомісячних користувачів
09:09 06.05.2025 |
Засновник і генеральний директор Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) у рамках спілкування з інвесторами за підсумками звіту за перший квартал 2025 року повідомив про динамічне зростання кількості користувачів платформи Threads, яка є прямим і найуспішнішим конкурентом Twitter/X.
Цукерберг розкрив, що кількість щомісячних користувачів Threads перевищила 350 млн. Водночас він зазначив, що збільшується і темп зростання аудиторії: якщо в четвертому кварталі 2024 року Threads привернула 20 млн нових користувачів, то в першому кварталі 2025 року їхня кількість сягнула 30 млн, що майже відповідає сумарній кількості користувачів схожої соцмережі Bluesky, яка активно розвивається, - до неї залучено приблизно 35 млн осіб.
Попри успіхи Threads, вона все ж значно поступається за популярністю платформі X, яка належить Ілону Маску (Elon Musk) - до неї заходить близько 600 млн осіб на місяць. Але не можна не відзначити загальний успіх платформ Meta - майже 3,4 мільярда користувачів щодня відвідують Facebook, Instagram, Messenger, Threads і WhatsApp.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Чехія навчатиме українських пілотів на F-16 та L-39 в рамках «коаліції рішучих», - Фіала
|Урядовці намагаються приховати умови угоди про копалини із США, всі документи мають бути опубліковані, – Гетманцев
|Іспанська EM&M розглядає можливість локалізації в Україні виробництва бойових модулів Guardian 30
|Україна та МВФ обговорюють підвищення ПДВ і прогресивний ПДФО у 2026 році — Forbes
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Mozilla попереджає про можливе закриття браузера Firefox без угоди з Google
|OpenAI відмовляється від планів перейти на комерційну основу
|Популярність Threads стрімко зростає: платформа від Meta налічує 350 мільйонів щомісячних користувачів
|США почнуть відстежувати чипи NVIDIA та інших компаній, аби запобігти їх продажу у Китай
|NVIDIA занепокоєна зростанням китайської Huawei у сфері ШІ
|Використання ШІ може привести до зростання світового ВВП на 1 в.п. щороку - дослідження
|«Ахіллесова п'ята» термоядерних реакторів — дослідження робить синтез безпечнішим та надійнішим
Бізнес
|CNBC назвав найдорожчі футбольні клуби світу: у рейтингу 25 клубів, перший – Реал
|Intel може змінити ринок ігрових ноутбуків: компанія готує лінійку чипів Panther Lake, які дадуть змогу запускати топові ігри без відеокарт
|Ерік Шмідт придбав космічну компанію Relativity Space, щоб будувати дата‑центри в космосі
|Mercedes локалізує одну зі своїх моделей спеціально для американського ринку і збиратиме її в Алабамі
|TikTok у ЄС оштрафували на 530 млн євро за передачу даних користувачів до Китаю
|Google розширює тестування AI Mode у Пошуку та готується до запуску публічної версії
|Тепер можна редагувати спільні знімки в Google Photos