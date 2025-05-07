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США профінансує виробництво української зброї на 764 млн дол
13:14 07.05.2025 |
Згадка про інвестицію США у закупівлю українського озброєння з'явилась на офіційному сайті ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom, на якому зібрано інформацію про всі пожертви західних партнерів на куплівлю продукції українських оборонних заводів.
Повідомлення про інвестицію США в закупівлю української зброї на 764 млн дол з'явилось ще в березні, без супутнього прес-релізу. За даними співрозмовника видання "Оборонка", дотичного до ініціативи ZBROYARI, такі домовленості з американцями дійсно є, і вони стосуються зокрема далекобійної зброї.
Зазначимо, що завдяки залученню всіх ключових державних відомств та збройних асоціацій до залучення коштів західних партнерів у вітчизняну оборонку, лише за 2024-й рік вдалося зібрати понад 1,5 млрд дол на контрактування українських заводів. Першим донором стала Данія, але зараз до ініціативи залучено 9 країн, які інвестують або власні кошти, або доходи віж заморожених російських активів.
Раніше єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Євросоюз може подвоїти військову допомогу Україні у 2025-му році, надавши велике замовлення нашим заводам, які виробляють зброю вдвічі дешевше, ніж західні оборонні корпорації.
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