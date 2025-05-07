Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США профінансує виробництво української зброї на 764 млн дол

 

Згадка про інвестицію США у закупівлю українського озброєння з'явилась на офіційному сайті ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom, на якому зібрано інформацію про всі пожертви західних партнерів на куплівлю продукції українських оборонних заводів.

Повідомлення про інвестицію США в закупівлю української зброї на 764 млн дол з'явилось ще в березні, без супутнього прес-релізу. За даними співрозмовника видання "Оборонка", дотичного до ініціативи ZBROYARI, такі домовленості з американцями дійсно є, і вони стосуються зокрема далекобійної зброї.

США профінансує виробництво української зброї на 764 млн дол

 Скріншот з офіційного сайту ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom

Зазначимо, що завдяки залученню всіх ключових державних відомств та збройних асоціацій до залучення коштів західних партнерів у вітчизняну оборонку, лише за 2024-й рік вдалося зібрати понад 1,5 млрд дол на контрактування українських заводів. Першим донором стала Данія, але зараз до ініціативи залучено 9 країн, які інвестують або власні кошти, або доходи віж заморожених російських активів.

Раніше єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Євросоюз може подвоїти військову допомогу Україні у 2025-му році, надавши велике замовлення нашим заводам, які виробляють зброю вдвічі дешевше, ніж західні оборонні корпорації.

За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4544
  0,1492
 0,36
EUR
 1
 46,9637
  0,2231
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0259  0,07 0,17 41,6730  0,09 0,23
EUR 46,6907  0,06 0,12 47,4622  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4150  0,04 0,08 41,4300  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес