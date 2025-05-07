Американські акції знизилися на тлі невизначеності щодо мит

Американські акції знизилися у вівторок другу сесію поспіль, оскільки коментарі президента США Дональда Трампа і міністра фінансів Скотта Бессента внесли мало ясності в графік укладення будь-яких торговельних угод.

Трамп заявив, що він і високопоставлені чиновники адміністрації розглянуть потенційні торгові угоди протягом наступних двох тижнів, щоб вирішити, які з них прийняти. Крім того, Трамп вперше зустрівся з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, що не принесло негайних результатів.

Коментарі Трампа дещо суперечать попереднім заявам Бессента, який говорив, що адміністрація може оголосити про деякі торговельні угоди вже цього тижня.

«Вся справа в переговорах щодо мит, і Трамп говорить так, ніби він збирається досягти тут успіху; він буде дуже щасливий, якщо ми просто отримаємо більш рівні умови», - сказав Тім Гріскі, старший портфельний стратег в Ingalls & Snyder в Нью-Йорку.

"Дика карта, велика дика карта - це Китай, я не думаю, що з ЄС буде дуже легко, я не думаю, що Канаді також буде легко. Але Китай - найбільша країна, і, безумовно, вони будуть дуже жорсткими переговірниками, і нам, можливо, доведеться деякий час діяти самостійно без Китаю".

Промисловий індекс Dow Jones впав на 389,83 пункти, або 0,95%, до 40 829,00, S&P 500 - на 43,48 пункти, або 0,77%, до 5 606,90, а Nasdaq Composite - на 154,58 пункти, або 0,87%, до 17 689,66.

Дані Міністерства торгівлі показали, що підприємства збільшили імпорт товарів у березні напередодні оголошення мит що призвело до зростання дефіциту торгового балансу країни до рекордного рівня в 140,5 мільярда доларів.

Пізно ввечері в понеділок Трамп заявив, що оголосить про мита на фармацевтичну продукцію протягом наступних двох тижнів, що стало його останньою заявою щодо мит, які протягом останніх кількох місяців розхитували світові фінансові ринки.

Сектор охорони здоров'я, що знизився на 2,8%, показав найгірші результати серед 11 основних секторів S&P, причому найбільше постраждали компанії Eli Lilly, що впали на 5,6%, і Moderna, що знизилася на 12,3%.

Виробники вакцин, такі як Vertex Pharmaceuticals, акції якої впали на 10%, зазнали додаткового тиску після того, як у внутрішньому електронному листі, з яким ознайомилося агентство Reuters, повідомлялося, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США призначило директором свого Центру оцінки та досліджень біопрепаратів Віная Прасада, онколога, який раніше критикував FDA і був запеклим критиком мандатів на розробку вакцин і масок проти COVID-19.

Після того, як Трамп 2 квітня оголосив про свій перший раунд тарифів, фондові індекси S&P 500 спочатку впали майже на 15%, а потім стабілізувалися і ненадовго повернулися до рівнів, які були до оголошення мит.

Митна невизначеність погіршила дані щодо споживчих настроїв, і багато компаній відкликали свої прогнози щодо прибутків. Коментарі представників Федеральної резервної системи, включаючи голову Джерома Пауелла, свідчать про те, що центральний банк буде терплячим, перш ніж коригувати монетарну політику, доки вплив мит не відобразиться в економічних даних.

ФРС розпочала своє дводенне засідання у вівторок, і очікується, що центральний банк залишить процентні ставки незмінними.

Згідно з даними, зібраними LSEG, ринки наразі оцінюють ймовірність зниження процентної ставки щонайменше на 25 базисних пунктів (б.п.) на липневому засіданні як майже 80%.

Акції Constellation Energy підскочили на 10,3%, ставши найкращим показником S&P 500 після квартальних результатів, що допомогло сектору комунальних послуг піднятись на 1,2%.

На противагу цьому, акції аналітичної компанії Palantir, однієї з найкращих компаній S&P 500 за підсумками року, впали на 12%, оскільки інвесторів не вразили скромні показники виручки та операційного прибутку компанії.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,35 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq - 1,82 до 1.

Індекс S&P 500 показав дев'ять нових 52-тижневих максимумів і дев'ять нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 29 нових максимумів і 106 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 14,24 млрд. акцій, порівняно з 17,95 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.