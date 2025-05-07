Акції в Азії: Китай зростає на торгових переговорах з США, інші стримані на тлі напруженості між Індією і Пакистаном

Більшість азіатських акцій зросли в середу, причому китайські ринки лідирували після того, як оголошення про торговельні переговори з США підштовхнуло надії на деескалацію торгової війни, що триває.

Інші ринки були менш оптимістичними, а індійські акції опинилися в центрі уваги після сьогоднішньої військової ескалації з сусіднім Пакистаном сьогодні. Ф'ючерси на індійські акції, однак, відкрилися позитивно.

Регіональні ринки отримали негативний імпульс від Волл-стріт, яка закрилася з пониженням після того, як президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не поспішає підписувати торгові угоди. Але ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на азіатських торгах після оголошення про торговельні переговори з Китаєм, а ф'ючерс на S&P 500 додав 0,6%.

Настрої також були напруженими перед завершенням засідання Федеральної резервної системи пізніше в середу, на якому, як очікується, центральний банк збереже ставки на колишньому рівні і не дасть жодних сигналів про зміни в найближчій перспективі.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite додали близько 0,5% кожен, в той час як гонконгський Hang Seng випередив своїх регіональних конкурентів, піднявшись на 1,5%.

Міністр фінансів США Скотт Бессент і торговий представник Джеймісон Грір зустрінуться зі своїми китайськими колегами для проведення торговельних переговорів під час візиту до Швейцарії цього тижня, повідомили їхні відповідні офіси пізно ввечері у вівторок.

Ця заява стала найчіткішим сигналом щодо торговельних переговорів між Пекіном і Вашингтоном після того, як минулого тижня офіційні особи з обох сторін продемонстрували певну відкритість до переговорів.

Але чи призведе це до негайної деескалації, ще належить з'ясувати, особливо після того, як Трамп дав зрозуміти, що не поспішає підписувати торговельну угоду з будь-якою країною.

Високі торгові мита між двома країнами - після ескалації торговельної війни у квітні - все ще залишаються на місці. Низка нещодавніх економічних показників також показала, що і США, і Китай стикаються з негативними наслідками торгового конфлікту.

Китайські ринки також були підбадьорені рішенням Народного банку знизити норму обов'язкових резервів для місцевих банків, що є передвісником більшого монетарного стимулювання економіки.

Ф'ючерси на індійський індекс Gift Nifty 50 зросли на 0,5% на ранкових торгах, провіщаючи позитивне відкриття для Nifty 50, навіть незважаючи на те, що напруженість у відносинах з Пакистаном суттєво зросла в середу.

Рано в середу Індія заявила, що завдала ударів по ймовірних таборах терористів у Пакистані, в той час як Ісламабад заявив, що завдав у відповідь артилерійських ударів, а також збив п'ять індійських літаків.

Сплеск напруженості між двома ядерними державами стався після смертоносного теракту в індійському регіоні Кашмір минулого місяця, відповідальність за який Нью-Делі поклав на Пакистан.

Відновлення напруженості є найгіршою сутичкою між двома країнами за останні два десятиліття, що змушує інвесторів хвилюватися через загострення напруженості. Індійські акції також зазнали втрат протягом останніх тижнів через побоювання ескалації.

Азіатські фондові індекси дещо зросли, оскільки інвестори також були обережними перед завершенням засідання ФРС, яке відбудеться пізніше цього ж дня.

Австралійський індекс ASX 200 виріс на 0,2%, а південнокорейський KOSPI додав 0,4%.

Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,3%, а індекс TOPIX додав 0,4%.

Сінгапурський індекс Straits Times знизився на 0,2%, головним чином через збитки найбільшого банку UOB (SGX:UOBH) після того, як він опублікував квартальні прибутки, що виявилися меншими, ніж очікувалося.