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АНАЛІТИКА

У США вперше на рівні штату дозволили включати біткоїн у валютні резерви

 

В американському штаті Нью-Гемпшир ухвалили закон про створення першого в США державного криптовалютного резерву.

"Нью-Гемпшир знову перший в країні! Щойно підписала новий закон, що дозволяє нашому штату інвестувати в криптовалюту і дорогоцінні метали", - написала у вівторок в соцмережі X губернаторка штату, представниця Республіканської партії Келлі Ейотт. Обидві палати парламенту Нью-Гемпширу теж контролюються республіканцями.


Згідно з законопроєктом HB302, штат може інвестувати до 5% державних коштів у дорогоцінні метали та цифрові активи з ринковою капіталізацією понад $500 млрд. З криптовалют під цей критерій підпадає лише біткоїн, вказує Business Insider.

Закон набирає чинності через 60 днів після підписання.

Подібні законопроєкти розглядались не в одному штаті, але в Монтані, Вайомінгу, Північній Дакоті та Пенсільванії вони загальмували, а Флорида нещодавно відкликала свої законопроєкти про резерв.

На федеральному рівні адміністрація Дональда Трампа видала розпорядження про створення національного резерву біткоїнів, але лише з тих монет, що вже належать уряду, без зобов'язань купувати більше.

Прихильники біткоїна створення резервів біткоїнів вважають, що це може бути захистом від інфляції та нестабільності в традиційній фінансовій системі.

У США вперше на рівні штату дозволили включати біткоїн у валютні резерви
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: bitcoin, США
 

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