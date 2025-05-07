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У США вперше на рівні штату дозволили включати біткоїн у валютні резерви
11:53 07.05.2025 |
В американському штаті Нью-Гемпшир ухвалили закон про створення першого в США державного криптовалютного резерву.
"Нью-Гемпшир знову перший в країні! Щойно підписала новий закон, що дозволяє нашому штату інвестувати в криптовалюту і дорогоцінні метали", - написала у вівторок в соцмережі X губернаторка штату, представниця Республіканської партії Келлі Ейотт. Обидві палати парламенту Нью-Гемпширу теж контролюються республіканцями.
Згідно з законопроєктом HB302, штат може інвестувати до 5% державних коштів у дорогоцінні метали та цифрові активи з ринковою капіталізацією понад $500 млрд. З криптовалют під цей критерій підпадає лише біткоїн, вказує Business Insider.
Закон набирає чинності через 60 днів після підписання.
Подібні законопроєкти розглядались не в одному штаті, але в Монтані, Вайомінгу, Північній Дакоті та Пенсільванії вони загальмували, а Флорида нещодавно відкликала свої законопроєкти про резерв.
На федеральному рівні адміністрація Дональда Трампа видала розпорядження про створення національного резерву біткоїнів, але лише з тих монет, що вже належать уряду, без зобов'язань купувати більше.
Прихильники біткоїна створення резервів біткоїнів вважають, що це може бути захистом від інфляції та нестабільності в традиційній фінансовій системі.
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