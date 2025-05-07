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Келлог стверджує, що Україна готова на 30-кілометрову демілітаризовану зону у війні із РФ
08:37 07.05.2025 |
Спеціальний представник американського президента з питань України Кіт Келлог озвучив ідею демілітаризованої зони, яку будуть контролювати і Україна, і Росія.
Про це він заявив у ефірі Fox News, пише "Європейська правда".
За словами Келлога, вихід із ситуації може полягати у припиненні вогню "на місці", тобто сторони зберігають контроль над територіями, які наразі утримують.
"Тож українцям треба сказати: "Це - одна з тих ситуацій, що можуть змінюватися з часом". Якщо ви погоджуєтеся на припинення вогню на поточних позиціях, то та земля, яку ви контролюєте, за яку ви боролися - це ваша земля на цей момент", - сказав він.
Відтак він навів приклади з Балтійських країн після Другої світової війни та об'єднання Німеччини, зазначивши, що політичні реалії можуть змінюватися з часом.
Келлог повідомив, що Україна начебто готова до тимчасової демілітаризованої зони: українські війська можуть відійти на 15 км, так само і російські. Це створить 30-кілометрову зону без бойових дій, яку контролюватимуть військові "коаліції рішучих".
"І вони готові, на певний період, створити демілітаризовану зону. Фактично, вони сказали: ми відходимо на 15 км, і ви, росіяни, також відходите на 15 км. Тобто створюється 30-кілометрова зона, яка чітко контролюється. Можна буде спостерігати, чи є порушення", - вважає спецпредставник США.
Келлог вважає, що 30-денне припинення вогню може стати вирішальним питанням.
"І от якщо вдасться утримати це перемир'я протягом 30 днів - я справді в це вірю - тоді його можна буде подовжити. А як військовий я скажу: дуже важко знову розпочати конфлікт після припинення бойових дій. І я не думаю, що вони знову воюватимуть", - впевнений він.
Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Дональда Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
Президент Володимир Зеленський 24 квітня заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, однак, за його словами, після пропозиції Сполучених Штатів "з'явився інший папір".
За словами президента, він був укладений після того, як українська делегація, європейська команда і представники Сполучених Штатів "поговорили" у Лондоні.
Reuters опублікувало повний текст американської пропозиції щодо припинення російсько-української війни, у якій міститься визнання США контролю Росії над низкою українських окупованих територій.
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