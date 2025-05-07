Долар слабшає перед засіданням ФРС, азійські валюти спокійніші

Долар стабілізувався в середу перед засіданням Федеральної резервної системи, на якому має бути визначена політика для нестабільної економіки, а основні інвестори в Азії продовжували виводити кошти з американських активів.

Новина про те, що США і Китай мають провести переговори в суботу, послабила занепокоєння з приводу торгової війни, яка похитнула довіру інвесторів до долара і американських ринків. Очікувалося, що голова ФРС Джером Пауелл скаже, що потрібно більше даних, перш ніж приймати рішення про наступний крок центрального банку США.

З минулого тижня спостерігалося деяке послаблення продажу доларів, яке було викликане тим, що інвестори по всьому світу, особливо на ринках, що розвиваються, з низькою прибутковістю, продавали валюту або переводили гроші додому.

Долар отримав «мікро-відскок» на майбутніх торговельних переговорах, але загальний песимізм щодо економіки США і долара залишається незмінним, вважає аналітик IG Тоні Сікамор (Tony Sycamore).

"Я не думаю, що тема слабкості долара США зміниться, - сказав Сикамор. «Офшорні інвестори також не впевнені в тому, чи хочуть вони переоцінювати чи перевантажувати американські акції».

Раніше цього тижня рекордне ралі тайванського долара поширилося на інші валюти Азії, такі як сінгапурський долар і південнокорейська вон.

Тайванська валюта різко зросла по відношенню до американської валюти після того, як 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження масштабних мит проти торговельних партнерів. У середу він ослаб на 0,7%.

Вона досягла шестимісячного максимуму на відкритті торгів в середу, але згодом впала на 1,5%. Юань ослаб, оскільки Китай оголосив про довгоочікуване зниження ставки.

Голова Народного банку Китаю заявив в середу, що центральний банк скоротить кількість готівки, яку банки повинні тримати в якості резервів, що стане першим скороченням в 2025 році, щоб підтримати другу за величиною економіку в світі на тлі тліючої торгової війни.

Індекс долара мало змінився після того, як у вівторок знизився на 0,2%, що стало третім зниженням поспіль. Євро знизився на 0,2% до $1,1338, втративши частину прибутку після обрання Фрідріха Мерца канцлером Німеччини.

Очікується, що ФРС в середу залишить базові процентні ставки без змін. Трейдери ставлять на те, що ФРС відновить цикл пом'якшення в липні, але деякі економісти вважають, що висока інфляція не дозволить знизити ставки в цьому році.

Ф'ючерси на американські акції стали позитивними після того, як офіційні особи у Вашингтоні заявили, що міністр фінансів Скотт Бессент і головний переговірник з питань торгівлі Джеймісон Грір зустрінуться з вищим економічним чиновником Китаю в Швейцарії в суботу. У неділю Трамп зазначив, що деякі торгові угоди будуть оголошені цього тижня.

Валютні ринки виглядали дещо спокійнішими в середу після приголомшливого дводенного стрибка тайванської валюти.

Гонконгський долар торгувався трохи в стороні від сильного кінця свого рівня, а японська єна ослабла на 0,5%, перервавши триденне зростання, оскільки японські ринки знову відкрилися після дводенних вихідних.

«Ми погоджуємося з думкою, висловленою на ринку, що надзвичайно волатильні ринки, які спостерігалися на тайванській валюті протягом останніх кількох днів, є попереджувальним пострілом», - написав Джордж Саравелос, керівник відділу валютних досліджень Deutsche Bank.

«Самоповторювані рухи можуть статися і з іншими валютами, де інституційні інвестори мають значні незахеджовані позиції в доларах США», - пише Джордж Саріолос, голова аналітичного відділу Deutsche Bank. На думку одразу спадає японська єна".