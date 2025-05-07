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АНАЛІТИКА

У Калузькій області РФ уражений аеродром «Шайковка», у Московській - авіабаза «Кубінка»

 

У Росії атаковані аеродром «Шайковка» у Калузькій області та авіабаза «Кубінка» у Московській області.

Як передає Укрінформ, про це керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко повідомив у Телеграмі.

За його словами, уражений аеродром «Шайковка», де базуються літаки Ту-22м3, зберігаються ракети, зокрема Х-22.

Також уражена авіабаза «Кубінка», на якій базуються літаки Су-27 та МіГ-29.

Раніше Коваленко заявив, що у Саранську уражений завод оптоволоконних систем - ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв'язку. Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів і систем зв'язку для армії РФ, зокрема для дронів на оптоволокні.

В Тулі атаковане АТ «Конструкторське бюро приладобудування» - один із флагманів російського ВПК, що спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно із протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю і бойовими модулями.

Також у Тулі під атакою був «СПЛАВ» - головний розробник реактивних систем залпового вогню «Град», «Ураган» і «Смерч».
Ключові теги: Росія
 

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