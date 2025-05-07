Дрони атакували заводи оборонної промисловості РФ у Саранську і Тулі

У російських Саранську і Тулі атаковані важливі підприємства військово-промислового комплексу.

Як передає Укрінформ, про це керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко повідомив у Телеграмі.

За його словами, у Росії атаковані важливі підприємства ВПК, а Москва знову вдарила по цивільній інфраструктурі українських міст, вбивши людей.

Як зазначив Коваленко, у Саранську уражений завод оптоволоконних систем - ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв'язку. Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів і систем зв'язку для армії РФ, зокрема для дронів на оптоволокні.









В Тулі атаковане АТ "Конструкторське бюро приладобудування" - один із флагманів російського ВПК, що спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно із протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю і бойовими модулями. Його продукти активно використовуються під час війни в Україні.

Також у Тулі під атакою був "СПЛАВ" - головний розробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у Росії.

Саме тут створювали "Гради", "Урагани" і "Смерчі", які активно застосовуються проти українських міст та на фронті, наголосив керівник ЦПД.

Це підприємство має тісний зв'язок із концерном "Ростех" і залишається одним із пріоритетних виробників зброї для російської армії, додав Коваленко.