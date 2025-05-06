Фінансові новини
- |
- 06.05.25
- |
- 09:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
OpenAI відмовляється від планів перейти на комерційну основу
09:23 06.05.2025 |
OpenAI оголосила, що залишиться під контролем неприбуткової організації, відмовившись від планів перетворення на компанію з метою отримання прибутку. Це рішення стало відповіддю на занепокоєння з боку громадськості та активістів за безпеку штучного інтелекту.
Інвестори OpenAI, зокрема Microsoft, що була раннім великим вкладником, наполягали на переході до прибуткової моделі, щоб захистити свої інвестиції. Після бурхливих подій 2023 року, коли рада директорів звільнила Сема Альтмана, але після протесту працівників він повернувся на посаду, інвестори вимагали більш стабільної структури. Вони наполягали, щоб протягом двох років OpenAI перетворилася на традиційну компанію з метою отримання прибутку.
Спочатку OpenAI планувала стати публічною корпорацією із суспільною користю, що мало б заспокоїти інвесторів, які розраховували на десятки мільярдів доларів інвестицій. Однак цей план наштовхнувся на опір - як з боку активістів, так і співзасновника Ілона Маска, який навіть подав позов, заявивши, що це суперечить місії організації.
У підсумку OpenAI вирішила залишити підрозділ, що приносить прибуток, відкритим для комерційної діяльності, але під наглядом неприбуткової ради директорів. Сем Альтман заявив, що це рішення дозволить компанії безпечно та швидко розвивати ШІ й зробити його доступним для всіх.
Водночас це рішення створює виклики для залучення фінансування. Японський інвестиційний гігант SoftBank погодився інвестувати $30 мільярдів, однак зробив умовою перехід OpenAI у статус прибуткової компанії. У документі SoftBank зазначено, що без цієї зміни обсяг інвестицій може бути знижений до $20 мільярдів.
Фінансування такого масштабу необхідне OpenAI для забезпечення величезних обчислювальних ресурсів, потрібних для створення складних ШІ-моделей. Альтман визнав, що оригінальне бачення компанії не передбачало потреби в сотнях мільярдів доларів на інфраструктуру.
Попри фінансові виклики, OpenAI залишається одним з найуспішніших стартапів Кремнієвої долини, що здобув світову популярність після запуску ChatGPT у 2022 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Чехія навчатиме українських пілотів на F-16 та L-39 в рамках «коаліції рішучих», - Фіала
|Урядовці намагаються приховати умови угоди про копалини із США, всі документи мають бути опубліковані, – Гетманцев
|Іспанська EM&M розглядає можливість локалізації в Україні виробництва бойових модулів Guardian 30
|Україна та МВФ обговорюють підвищення ПДВ і прогресивний ПДФО у 2026 році — Forbes
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Mozilla попереджає про можливе закриття браузера Firefox без угоди з Google
|OpenAI відмовляється від планів перейти на комерційну основу
|Популярність Threads стрімко зростає: платформа від Meta налічує 350 мільйонів щомісячних користувачів
|США почнуть відстежувати чипи NVIDIA та інших компаній, аби запобігти їх продажу у Китай
|NVIDIA занепокоєна зростанням китайської Huawei у сфері ШІ
|Використання ШІ може привести до зростання світового ВВП на 1 в.п. щороку - дослідження
|«Ахіллесова п'ята» термоядерних реакторів — дослідження робить синтез безпечнішим та надійнішим
Бізнес
|CNBC назвав найдорожчі футбольні клуби світу: у рейтингу 25 клубів, перший – Реал
|Intel може змінити ринок ігрових ноутбуків: компанія готує лінійку чипів Panther Lake, які дадуть змогу запускати топові ігри без відеокарт
|Ерік Шмідт придбав космічну компанію Relativity Space, щоб будувати дата‑центри в космосі
|Mercedes локалізує одну зі своїх моделей спеціально для американського ринку і збиратиме її в Алабамі
|TikTok у ЄС оштрафували на 530 млн євро за передачу даних користувачів до Китаю
|Google розширює тестування AI Mode у Пошуку та готується до запуску публічної версії
|Тепер можна редагувати спільні знімки в Google Photos