Ціни на золото падають, оскільки торгові переговори між США і Китаєм підвищують ризикові настрої

Ціни на золото впали на торгах в Азії в середу, оскільки оголошення про початок офіційних торгових переговорів між США і Китаєм підвищило апетит до ризику і скоротило притоки в безпечні активи, в той час як долар зміцнився перед рішенням Федеральної резервної системи США по ставці.

Золото не побачило значного притоку капіталу в безпечні активи, навіть коли геополітична напруженість в Азії посилилася через ескалацію військових дій між Індією та Пакистаном. Але ця ескалація, як виявилося, не мала значного впливу на більш широкі азійські настрої щодо ризиків.

Цього тижня жовтий метал дещо зміцнився, повернувшись до рекордних максимумів, оскільки відсутність ясності в торговельній війні між США і Китаєм призвела до зростання попиту на активи-прихистки. Але ця тенденція змінилася в середу.

О 06:36 EET cпотове золото знизилось на 1,3% до $3 384,71 за унцію, в той час як червневі ф'ючерси на золото впали на 0,9% до $3 392,74 за унцію.

Падіння золота відбулося на тлі зростання ризикових активів після того, як США і Китай підтвердили, що високопосадовці зустрінуться для торговельних переговорів у Швейцарії цього тижня.

Хоча трейдери все ще скептично ставляться до того, що стане результатом майбутніх переговорів, ця зустріч все ж є певним прогресом на шляху до можливої деескалації торговельної війни між США і Китаєм.

Проте президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що не має наміру підписувати жодних торговельних угод у найближчій перспективі, оскільки його адміністрація веде торговельні переговори з кількома великими країнами.

І США, і Китай також не виявляють особливого інтересу до деескалації після того, як у квітні вони запровадили торговельні мита, що перевищують 100% один проти одного. Останні економічні показники обох країн показали, що невизначеність, пов'язана з торгівлею, починає впливати на зростання.

Ціни на інші метали також знизилися в середу під тиском зміцнення долара. Ф'ючерси на платину впали на 0,5% до $987,40 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,5% до $33,208 за унцію.

Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,9% до $9 456,50 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь в США впали на 0,9% до $4,7135 за фунт.

Ф'ючерси на мідь виграли від деякого збільшення заявок, оскільки ринки готуються до завершення засідання ФРС пізніше в середу. Очікується, що центральний банк залишить ставки без змін на тлі підвищеної невизначеності щодо торговельних тарифів і економічного зростання.

У центрі уваги також будуть коментарі голови ФРС Джерома Пауелла, який, як очікується, сигналізуватиме про незначні короткострокові зміни ставок, незважаючи на зростаючі заклики президента Трампа до зниження ставок.