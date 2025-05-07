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Коломойському продовжили запобіжний захід
11:59 07.05.2025 |
Печерський районний суд Києва продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Ігоря Коломойського.
Про це повідомляє Суспільне.
Коломойський залишатиметься під вартою до 4 липня 2025 року
У справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка прокурор просив про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб, без визначення розміру застави.
Адвокати Коломойського і сам він просили відмовити у цьому клопотанні, назвавши його безпідставним і необгрунтованим.
Раніше прокурор долучив до справи 5 томів з допитами свідків і висновками. Офіс генерального прокурора оголосив Ігорю Коломойському підозру ще у травні 2024 року, пише Суспільне.
За даними слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній. Причиною було невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Події відбувалися у Феодосії (Крим).
Ігор Коломойський перебуває під вартою за підозрою в шахрайстві та легалізації майна з вересня 2023 року.
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