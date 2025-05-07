Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Коломойському продовжили запобіжний захід

11:59 07.05.2025 |

Політика

 

Печерський районний суд Києва продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє Суспільне.

Коломойський залишатиметься під вартою до 4 липня 2025 року

У справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка прокурор просив про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб, без визначення розміру застави.

Адвокати Коломойського і сам він просили відмовити у цьому клопотанні, назвавши його безпідставним і необгрунтованим.

Раніше прокурор долучив до справи 5 томів з допитами свідків і висновками. Офіс генерального прокурора оголосив Ігорю Коломойському підозру ще у травні 2024 року, пише Суспільне.

За даними слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній. Причиною було невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Події відбувалися у Феодосії (Крим).

Ігор Коломойський перебуває під вартою за підозрою в шахрайстві та легалізації майна з вересня 2023 року.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4544
  0,1492
 0,36
EUR
 1
 46,9637
  0,2231
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0259  0,07 0,17 41,6730  0,09 0,23
EUR 46,6907  0,06 0,12 47,4622  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4150  0,04 0,08 41,4300  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес