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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4286 грн/$1
12:35 07.05.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 7 травня 2025 року.
|Показник
|06.05.2025
|06.05.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4735
|41.4286
|-0.11
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 7 травня- 41,4544 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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