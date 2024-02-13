Ціни на золото торгуються в бічному тренді, очікуються дані щодо індексу споживчих цін для отримання додаткових сигналів за ставками

У вівторок ціни на золото трималися у вузькому діапазоні, залишаючись під тиском долара, оскільки інвестори причаїлися перед даними щодо інфляції, які, як багато хто очікує, враховуватимуться в планах Федеральної резервної системи за процентними ставками.

Минулого тижня жовтий метал знову впав у торговий діапазон від 2000 до 2050 доларів за унцію, оскільки трейдери почали поступово відмовлятися від очікувань скоротити процентні ставки ФРС.

Багато минулих тижнів ФРС також попередили, що банк не поспішає знижувати відсоткові ставки достроково на тлі побоювань стійкої інфляції. Це призвело до того, що долар злетів до тримісячного максимуму, що чинило тиск на золото.

Долар США виріс у ході азіатських торгів.

О 07:33 EET спотове золото стабілізувалося на рівні $2020,06 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується, у квітні залишаються на рівні $2033,45 за унцію.

Очікується, що дані, які будуть опубліковані пізніше у вівторок, покажуть, що інфляція індексу споживчих цін (ІСЦ) сповільнилася у січні. Однак очікується, що значення залишиться значно вищим за річний цільовий показник ФРС у 2%, що не дає центральному банку особливих підстав для раннього зниження відсоткових ставок.

Цей сценарій не обіцяє нічого поганого для золота, враховуючи, що вищі ставки збільшують альтернативну вартість купівлі злитків, які не приносять ніякої прибутковості.

За даними CME Fedwatch tool, ринки стабільно оцінюють очікування зниження ставок у березні та травні і тепер вбачають лише 45% ймовірність зниження на 25 базисних пунктів у червні. Ціни на золото впали на тлі ослаблення ставок на швидке зниження ставок.

Спотові ціни зараз торгувалися лише на 20 доларів вище за ретельно відстежуваний рівень підтримки в 2000 доларів за унцію, який, на думку аналітиків, може бути протестований у короткостроковій перспективі, особливо після більш високих показників інфляції.

Серед промислових металів, ціни на мідь різко зросли з тримісячного мінімуму після того, як очікування на збільшення пропозиції після відкриття величезного родовища міді в Замбії призвели до різких втрат минулого тижня.

Ф'ючерси на мідь із терміном погашення у березні зросли на 0,8% до $3,7485 за фунт.

Але для того, щоб родовище в Замбії перетворилося на рудник, що повністю діє, знадобляться роки, а це вказує на те, що очікуваний стрибок пропозиції міді не матеріалізується в найближчому майбутньому.

Щодо попиту, цього тижня увага тепер була зосереджена на додаткових показниках найбільших економік для отримання більш чітких сигналів про попит на мідь. Дані щодо ВВП єврозони, Великобританії та Японії за четвертий квартал будуть опубліковані цього тижня.