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АНАЛІТИКА

Частка Binance Wallet серед криптогаманців перевищила 80%

12:29 09.05.2025 |

Фінанси

 


8 травня 2025 року частка Binance Wallet серед інших криптогаманців за обсягом операцій склала близько 80%. Експерти пов'язують це з нульовими комісіями та програмою Alpha Points.


Зазначимо, на момент підготовки цього матеріалу частка Binance Wallet за 7 і 8 травня 2025 року скоротилася. Вона склала 73,2% і 67,7% відповідно, за даними Dune Analytics:

Частка Binance Wallet серед криптогаманців перевищила 80%

 Частка різних криптогаманців на основі обсягу торгів, за днями. Джерело: Dune Analytics.

Попри перерахунок показника, очевидно, що Binance Wallet домінує серед інших рішень. Експерти в спільноті пов'язують це з двома основними факторами.

Перший, менш яскраво виражений, - це торгівля з нульовою комісією. Біржа оголосила про запуск цієї акції 17 березня 2025 року, триватиме вона до вересня. Цим обумовлено послідовне зростання обсягу торгів через криптогаманець за останні два місяці.

Другий - програма Alpha Points. Це система балів, яка відображає активність користувача в екосистемі. Вони нараховуються щодня. Детальніше про отримання балів і переваги програми в окремому матеріалі:

Програма стартувала наприкінці квітня 2025 року. І подальше зростання обсягу торгів з метою отримання цих балів добре видно на графіку нижче:

Частка Binance Wallet серед криптогаманців перевищила 80%

 Обсяг торгів за криптогаманцями, за днями. Джерело: Dune Analytics.

Binance представила свій криптогаманець у листопаді 2023 року. У грудні 2024 року відбувся ребрендинг, після чого біржа змінила назву сервісу з Web3 Wallet на Binance Wallet.
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

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