НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5555 грн/$1

Ціни на золото зросли на торгах в Азії в п'ятницю, трохи відновившись після двох днів різких втрат, оскільки інвестори зважують вплив торговельної угоди між США і Великобританією і з обережністю очікують на майбутні торговельні переговори з Китаєм.