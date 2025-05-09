Угода про перемир'я в Україні на фінальній стадії - Reuters

Сполучені Штати та європейські союзники завершують роботу над пропозицією щодо 30-денного припинення вогню в Україні, у разі відмови від якої на РФ чекають нові санкції. Про це у пятницю, 9 травня, повідомила агенція Reuters з посиланням на французьке дипломатичне джерело.

"Ми ще не повністю фіналізували проєкт, але сподіваємося, що ми знаходимося на етапі наближення, - сказав співрозмовник агенції. - В найближчі години і дні може бути оголошення про припинення вогню або на 30 днів, або розділене на сегменти, що все ще обговорюється".

Джерело агенції повідомило, що досі тривають дискусії щодо того, чи оголошувати одностороннє припинення вогню, чи дати Росії короткий час для відповіді, хоча у разі відмови щодо Москви будуть запроваджені нові санкції з боку США та ЄС. Обидві сторони координують свої дії щодо пакетів санкцій.

Країни-члени JEF підтримують ідею 30-денного припинення вогню

Великобританія, Франція та група північноєвропейських країн заявили в п'ятницю, що підтримують пропозицію США щодо безумовного 30-денного припинення вогню між Росією та Україною.

"Нам потрібне припинення вогню, безумовне припинення вогню насамперед", - сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере у кулуарах зустрічі представників учасниць Об'єднаних експедиційних сил ( Joint Expeditionary Force, JEF) в Осло, цитує AFP. "Ми також наголошуємо на необхідності відповідальності за таке припинення вогню, і якщо воно не буде поважатися, мають бути запроваджені санкції", - сказав Стьоре.

JEF складається з 10 країн - Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Великобританії - і був створений для швидкого реагування на кризи.

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю також привітав заклик Трампа до припинення вогню. "Ми всі повинні працювати над досягненням цієї мети без зволікань, фальшивих претензій чи зволікаючої тактики", - написав він у соцмереж Х.

Президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що "Сполучені Штати мають на столі два пакети санкцій", і "санкції, які ми зараз обговорюємо і які були запропоновані президентом Зеленським, стосуються банківської справи та енергетичного сектора".

Зеленський про перемир'я: Україна готова

Президент України Володимир Зеленський 9 травня також взяв участь у роботі формату Joint Expeditionary Force. "Ми спільно працюємо над тим, щоб досягти припинення вогню - надійного й тривалого, щонайменше на 30 днів. Україна готова", - повідомив він у Telegram,

Зеленський також розповів, що мав 8 травня розмову з президентом США Дональдом Трампом та європейськими партнерами. "Ми всі єдині в думці, що має бути повне припинення вогню. І якщо Росія продовжить затягувати війну, потрібно буде посилювати санкції - особливо в разі, якщо вони порушать припинення вогню після його встановлення", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше Росія в односторонньому порядку оголосила триденне перемир'я з 8 по 10 травня з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Тим часом в Україні і надалі фіксують обстріли і бойові зіткнення.