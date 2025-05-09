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Кая Каллас сподівається на рішення трибуналу щодо агресії РФ у 2026 році
14:47 09.05.2025 |
Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас вважає, що наявні докази дозволяють розраховувати на швидкі рішення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.
Про це вона заявила у п'ятницю у Львові, відповідаючи на запитання "Європейської правди" у спілкуванні з журналістами.
Каллас вважає, що судові процеси мають розпочати невдовзі після створення трибуналу. Як розповідала "Європейська правда", є розрахунок, що трибунал зможе почати роботу наступного року.
"Я не можу назвати конкретну дату [ухвалення перших вироків], але в документах, які я бачила, йдеться, що це має запрацювати у 2026 році. Саме тоді має початися і [судовий] процес", - заявила вона.
"Але ж розслідування вже тривають. Зрештою, це найбільш документована війна у світі", - наголосила Каллас.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запевнив, що документальна база вже готується. "Немає жодних юридичних перепон для того, щоб ці юридичні кроки здійснювали вже зараз, проводити документування, готувати доказову базу", - додав він.
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