Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кая Каллас сподівається на рішення трибуналу щодо агресії РФ у 2026 році

 

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас вважає, що наявні докази дозволяють розраховувати на швидкі рішення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Про це вона заявила у п'ятницю у Львові, відповідаючи на запитання "Європейської правди" у спілкуванні з журналістами.

Каллас вважає, що судові процеси мають розпочати невдовзі після створення трибуналу. Як розповідала "Європейська правда", є розрахунок, що трибунал зможе почати роботу наступного року.

"Я не можу назвати конкретну дату [ухвалення перших вироків], але в документах, які я бачила, йдеться, що це має запрацювати у 2026 році. Саме тоді має початися і [судовий] процес", - заявила вона.

"Але ж розслідування вже тривають. Зрештою, це найбільш документована війна у світі", - наголосила Каллас.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запевнив, що документальна база вже готується. "Немає жодних юридичних перепон для того, щоб ці юридичні кроки здійснювали вже зараз, проводити документування, готувати доказову базу", - додав він.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5113
  0,0725
 0,17
EUR
 1
 46,8870
  0,1875
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1362  0,02 0,05 41,7372  0,07 0,16
EUR 46,4845  0,22 0,46 47,2759  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5250  0,00 0,01 41,5500  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес