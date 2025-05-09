Кількість страховиків та банків в Україні у квітні-2025 не змінилась

Кількість страхових компаній України у квітні 2025 року не змінилася і станом на кінець місяця на ринку працювало 53 ризикові страховики, 10 - зі страхування життя, а також ще один зі спеціальним статусом - "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА).

Як повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ), водночас до Реєстру страхових посередників було включено 20 страхових та/або перестрахових брокерів.

Загалом кількість учасників небанківського фінансового ринку країни за минулий місяць скоротилася із 838 на початок місяця до 825.

Кількість банків не змінилась та становить 60.

НБУ повідомляє, що у квітні Національний банк видав ліцензію одному ломбарду. Також було анульовано добровільно ліцензії семи фінансовим компаніям, двом ломбардам та двом кредитним спілкам. Водночас примусово анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям та одній фінансовій компанії погоджено звуження обсягу ліцензії.

Станом на 1 травня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 442 фінансові компанії (було 451), 106 ломбардів (було 108), 96 кредитних спілок (було 98), один лізингодавець (кількість не змінилася), 43 страхових брокери (кількість не змінилася) та 73 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Не змінилось також кількість банківських груп (15), небанківських фінансових груп (41), платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (15) та 14 міжнародних, платіжних установ (18), фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (12), один банк ‒ емітент електронних грошей та один оператор поштового зв'язку.

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 50 комерційних агентів та 31 технологічний оператор платіжних послуг (кількість не змінилася).

У квітні до Національного банку надійшло 511 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 396, страховиків - 58, кредитних спілок і колекторських компаній - шість, банків - 50, операторів платіжних послуг - один.