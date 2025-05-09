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Coinbase прозвітувала про $2 млрд доходу в І кварталі 2025
12:55 09.05.2025 |
Криптобіржа Coinbase оприлюднила фінансові результати за І квартал 2025 року. Загальний дохід компанії склав $2,03 млрд, а чистий прибуток - $66 млн, що є суттєво нижчим показником порівняно з $1,18 млрд рік тому.
Крім того, Coinbase зафіксувала:
* скоригований чистий прибуток: $527 млн, або $1,94 на акцію;
* Скоригований показник прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань (EBITDA): $930 млн;
* обсяг торгів: $393 млрд;
* доходи від транзакцій: $1,26 млрд (на 19% менше квартал до кварталу);
* підписка та сервісні доходи: $698 млн (ріст на 9% у квартальному вираженні).
Серед ключових драйверів зростання - стабільне підвищення капіталізації USDC, яка досягла історичного максимуму на суму понад $60 млрд, а середній обсяг USDC у продуктах Coinbase - $12,3 млрд.
«В І кварталі ми посилили позиції, впровадили нові інфраструктурні рішення та продовжуємо будувати фінансову систему майбутнього», - йдеться у звіті Coinbase.
До того ж криптоплатформа активно розширює глобальну присутність:
* досягла домовленості у купівлі сервісу криптодеривативів Deribit за $2,9 млрд. Це найбільша угода в історії криптосектора;
* запустила біткоїн-забезпечені позики в USDC - понад $160 млн видано;
* L2-мережа Base досягла $4 млрд у стейблкоїнах та запустила Flashblocks - для транзакцій за субсекунду;
* розширила регуляторну присутність, зареєструвавшись як постачальника послуг віртуальних активів в Індії та Аргентині;
* запустила Coinbase One Premium та Verified Pools для роздрібних та інституційних клієнтів.
У І кварталі Coinbase здобула юридичну перемогу, домігшись остаточного закриття справи Комісії з цінних паперів і бірж США без права повторного відкриття.
«Ми формуємо політичне середовище для криптовалют у США. Наша перемога в суді та вплив на формування державного стратегічного біткоїн-резерву - підтвердження того, що цифрові активи стають частиною суверенної фінансової інфраструктури», - заявили в компанії.
Нагадаємо, що три штати - Кентуккі, Вермонту і Південної Кароліни - також скасували судові справи проти Coinbase, наслідуючи приклад Комісії.
У квітні криптобіржа вже заробила $240 млн на транзакціях та очікує доходи від підписок та сервісів на рівні $600-680 млн. Також компанія прогнозує зменшення доходів від блокчейн-нагород через зниження цін на активи у II кварталі.
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