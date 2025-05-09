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Надавачі нефінансових платіжних послуг повинні страхувати свою відповідальність - НБУ

 

Надавачі нефінансових платіжних послуг повинні страхувати свою відповідальність перед користувачами та надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків.

Таку норму закріплено в розробленому Національним банком України та запропонованому до обговорення проєкті положення про порядок страхування такої відповідальності.

Як повідомляється на сайті регулятора, проєкт розроблено в межах підготовки до запровадження в Україні відкритого банкінгу та реалізації відповідних положень закону "Про платіжні послуги", згідно з якими на платіжному ринку з'являться нові гравці, які після авторизації в НБУ матимуть право надавати послуги з ініціювання платіжної операції та надання відомостей з рахунків.

Проєктом визначаються: обов'язок надавача нефінансових платіжних послуг забезпечувати безперервність страхування протягом всього часу здійснення ним діяльності, види страхових випадків, такі як заподіяння шкоди (збитків) потерпілій третій особі внаслідок невиконання чи неналежного виконання платіжної операції або отримання неправомірного доступу до відомостей з рахунку та шахрайського їх використання; види договорів страхування, що укладаються залежно від виду нефінансової платіжної послуги, обставини, за яких надавач послуг з обслуговування рахунку може бути потерпілою особою та порядок взаємодії потерпілої особи страхувальника та страховика для врегулювання страхового випадку та строки виплати потерпілій фізичній особі.

Згідно з проєктом, договір страхування відповідальності укладається за класом страхування 13 "Страхування іншої відповідальності (крім визначеної у класах 10, 11, 12)2, визначеним п. 13 ч. 1 ст. 4 закону про страхування, зі страховиком, який має чинну ліцензію на таку діяльність. Договір укладеться строком на один рік.

Страхове покриття за договором страхування відповідальності має розповсюджуватись на всі послуги з ініціювання платіжної операції та/або надання відомостей з рахунків, що здійснює страхувальник протягом строку дії договору страхування відповідальності.

Крім того, у проєкті викладено порядок визначення мінімального розміру страхової суми з метою забезпечення впровадження вимог Директиви (ЄС) 2015/2366 від 25 листопада 2015 року про платіжні послуги на внутрішньому ринку (PSD2) та Методичних рекомендацій Європейського органу банківського нагляду (EBA) щодо критеріїв визначення мінімальної страхової суми для страхування професійної відповідальності відповідно до PSD2.

Національний банк приймає зауваження та пропозиції до 21 травня 2025 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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