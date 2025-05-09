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Єрмак, Умєров, Рубіо і Келлог обговорили перспективи припинення вогню в Україні

Єрмак, Умєров, Рубіо і Келлог обговорили перспективи припинення вогню в Україні

 

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів розмову з державним секретарем США та радником президента з національної безпеки Марко Рубіо та обговорив з ним питання припинення вогню та перспективам мирного врегулювання.

"Провів важливу розмову з державним секретарем США Марко Рубіо та представниками адміністрації Президента Сполучених Штатів Америки - у продовження вчорашнього контакту наших лідерів, Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа. Це був перший дзвінок Марко Рубіо після його призначення на посаду виконувача обов'язків радника Президента США з питань національної безпеки. Окрім нього, в обговоренні взяли участь спецпредставники Президента США Стівен Віткофф і генерал Кіт Келлог. Українську сторону також представляв міністр оборони Рустем Умєров", - ідеться у дописі в Телеграмі.

Як зазначив голова Офісу президента, основна увага була приділена питанню припинення вогню та перспективам мирного врегулювання.

"Основна увага була приділена питанню припинення вогню та перспективам мирного врегулювання. Окремо зупинились на важливості реалізації пунктів, про які домовлялись наші президенти. Високо оцінили ратифікацію Верховною Радою України угоди про економічне партнерство з США. Це історичний документ, що відкриває новий етап у наших відносинах і створює додаткові можливості для зміцнення українсько-американської співпраці", - наголосив Єрмак.

Він подякував партнерам за постійну підтримку та конструктивний діалог у найскладніші часи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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