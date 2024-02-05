Уперше за 1,5 року попит великого бізнесу на кредити зростав активніше, ніж у МСБ - опитування НБУ

Попит великих підприємств на кредити в 4-му кварталі 2023 року зростав активніше, ніж у малого та середнього бізнесу (МСБ), також уперше за рік знизився попит на іпотеку, свідчать результати щоквартального опитування фінансових установ про умови кредитування, проведеного Національним банком України (НБУ).

Згідно з ним, банки очікують подальшого зростання кредитного портфеля бізнесу та населення в наступні 12 місяців, нарощування депозитних вкладень, водночас прогноз щодо збільшення депозитів населення дещо погіршився: баланс відповідей (від -100% до 100% за методикою НБУ) становив 47,9% порівняно з 51% у 3-му кварталі 2023 року.

Фінустанови доволі суттєво погіршили очікування щодо якості наданих позик: з "мінус 2,7%" до "мінус 21,1%" для корпоративного бізнесу та з "мінус 5,4%" до "мінус 12,6%" для домогосподарств.

Зазначається, що найбільш песимістичні очікування щодо якості кредитів мають окремі великі банки.

Проте фінустанови прогнозують зростання обсягів фондування в наступні чотири квартали, сказано, що банки традиційно сподіваються на більший приплив коштів від населення.

За жовтень-грудень 2023 року рівень схвалення банками заявок збільшився для всіх типів корпоративних кредитів. Найпомітніше він зріс для позик МСБ: баланс відповідей становив 26%, тоді як у попередньому кварталі він був на рівні 6,9%. За даними опитування, істотно зріс рівень схвалення і для короткострокових кредитів: баланс відповідей підріс з 6,9% у 3-му кварталі минулого року до 17,3% у 4-му. Банкіри відзначили збільшення цього показника за гривневими кредитами: баланс відповідей підскочив до 16,3% з 0,5% у попередньому кварталі.

"На це вплинула нижча вартість позик, а для кредитів МСБ - ще й більші суми кредиту", - прокоментував регулятор.

Згідно з інформацією Нацбанку, рівень схвалення заявок на кредити для населення також зріс: баланс відповідей цього показника щодо споживчих кредитів зріс несуттєво - на 2,8 відсоткові пункти (в. п.), до 39,9%, тоді як щодо іпотечних кредитів підскочив одразу на 34,1 в. п. - до 43,1%.

При цьому, як згадувалося вище, попит на іпотечні кредити, який зростав упродовж 4-х кварталів поспіль, у жовтні-грудні 2023 року пішов на зниження: баланс відповідей знизився з 40,4% у 3-му кварталі 2023 року до "мінус 13,6%". На споживчі кредити він також відчутно послабився: баланс відповідей опустився на 29 в.п. - до 1,6%.

Щодо попиту на кредити корпоративного бізнесу, то вперше з 3-го кварталу 2022 року попит на позики великих підприємств активізувався помітніше, ніж попит МСБ: баланс відповідей у 4-му кварталі становив 28,6%, тоді як попереднього року був на рівні 16,6%. Водночас, за оцінками реципієнтів, кредитний апетит МСБ за зіставний період часу послабився: баланс відповідей опустився з 32,4% до 22,6%.

"Нижчі відсоткові ставки, потреба бізнесу в оборотному капіталі та капітальних інвестиціях, а також готовність підприємств реструктуризувати власні борги підтримували їхній попит на кредити. Водночас конкуренція банків дещо стримувала попит на позики великих підприємств", - пояснив регулятор.

Також, як свідчать дані, бізнес у жовтні-грудні 2023 року надавав перевагу кредитам в іноземній валюті, а не в гривні: баланс відповідей становив 24,3% і 17,9% відповідно. Така тенденція була помічена вперше, від 2021 року.

Проте банки прогнозують, що в першому кварталі 2024 року ситуація зміниться, і гривневі кредити у бізнесу будуть знову більш затребувані, ніж валютні. Зокрема, баланс відповідей становив 21,3% за позиками в нацвалюті та 6,9% за інвалютою.

Що стосується фізосіб, то банки очікують подальшого зниження попиту на іпотечні кредити в січні-березні поточного року: баланс відповідей становив "мінус 15,3%", а також більш активного зростання споживчих кредитів: баланс відповідей становив 4%.

"В останні три місяці 2023 року банки оцінили боргове навантаження бізнесу як середнє. Рівень заборгованості домогосподарств - найнижчий за всю історію опитувань", - зазначив центробанк.

Як інформує регулятор, кредитні стандарти для бізнесу загалом не змінилися. Водночас близько третини респондентів повідомили про пом'якшення стандартів для МСП.

"Цьому сприяли поліпшення очікувань економічної активності та конкуренція між банками. З іншого боку, гірші очікування розвитку окремих галузей або підприємств, обмінного курсу та потреба в капіталі надалі тиснули в бік посилення стандартів для бізнесу загалом", - пояснили в Нацбанку.

Зазначається, що в першому кварталі поточного року респонденти планують пом'якшити кредитні стандарти для МСБ і посилити для валютних і довгострокових позик.

За даними опитування, кредитні стандарти для іпотеки незначно пом'якшилися: баланс відповідей становив 2,2% проти "мінус 29,2%" у попередньому кварталі. Аналогічна ситуація і зі споживчими кредитами: баланс відповідей становив "мінус 26,3%" порівняно з "мінус 33,6%" у попередньому кварталі.

"Значна конкуренція та кращі очікування економічного зростання сприяли пом'якшенню кредитних стандартів для всіх видів роздрібних кредитів", - зазначив регулятор.

Нацбанк додав, що позитивні очікування перспектив ринку нерухомості мотивували послаблювати кредитні стандарти для іпотеки, а оптимістичні очікування платоспроможності позичальників і зростання конкуренції з небанківськими фінустановами - для споживчого кредитування.

Респонденти очікують подальшого пом'якшення кредитних стандартів для роздрібних кредитів у першому кварталі 2024 року, більшою мірою для споживчих позик.

Згідно з опитуванням, у жовтні-грудні 2023 року банки вказали на зростання валютного, кредитного та операційного ризиків, і прогнозують їхнє подальше посилення в першому кварталі цього року. Водночас знизився ризик ліквідності.