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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4905 грн/$1
12:28 08.05.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 8 травня 2025 року.
|Показник
|07.05.2025
|08.05.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4286
|41.4905
|0.15
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 7 травня- 41,4544 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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