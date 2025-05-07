Фінансові новини
- |
- 07.05.25
- |
- 01:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Mercedes представив «не кермо» для автомобілів із системою управління через дроти
14:10 06.05.2025 |
З 2026 року для автомобілів Mercedes-Benz почнеться новий етап - компанія стане першим німецьким автовиробником, який запропонував серійну модель із системою рульового управління по дротах (англ. "steer-by-wire").
Технологія "steer-by-wire" виключає механічний зв'язок між кермом і передніми колесами. Замість цього команди водія передаються буквально по дротах.
Як працює steer-by-wire: залежно від швидкості руху і дорожньої ситуації, виконавчий механізм на кермі (Steering Feedback Unit, SFU) передає сигнал на рульову рейку (Steering Rack Unit, SRU), яка повертає колеса. З огляду на те, що механічний зв'язок між кермом і колесами відсутній, зворотне зусилля розраховується індивідуально для кожної моделі для різних умов руху.
Mercedes-Benz стверджує, що нове відчуття від керування автомобілем забезпечує "неперевершений користувацький досвід із низкою переваг у повсякденній експлуатації". Поліпшується керованість, а маневрування і паркування стають простішими. Система знижує зусилля на рульовому колесі, і під час паркування більше не потрібно перехоплювати кермо.
Крім того, steer-by-wire забезпечує більше свободи в дизайні інтер'єру. Рульове колесо може бути більш плоским, що створює відчуття простору і покращує огляд панелі приладів. Також це полегшує посадку та висадку: завдяки скошеній нижній частині з'являється більше вільного простору. У майбутньому, в поєднанні з системами умовно і високоавтоматизованого водіння, водій зможе приймати більш розслаблене положення за кермом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|За ексзаступника керівника ОП Смирнова внесли заставу у 18 млн грн – ЗМІ
|Бундестаг з другої спроби обрав Фрідріха Мерца канцлером ФРН
|Профільний комітет підтримав ратифікацію угоди про надра
|Угода про надра із США: ЗМІ оприлюднили деталі двох таємних договорів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Hyundai починає використовувати людиноподібних роботів Boston Dynamics на заводі в США
|57% працівників видають роботу ШІ за свою
|Mercedes представив «не кермо» для автомобілів із системою управління через дроти
|Нова технологія дисплеїв від LG може збільшити автономність смартфонів
|AMD відмовляється від співпраці з Samsung Foundry
|Mozilla попереджає про можливе закриття браузера Firefox без угоди з Google
|OpenAI відмовляється від планів перейти на комерційну основу
Бізнес
|США почнуть відстежувати чипи NVIDIA та інших компаній, аби запобігти їх продажу у Китай
|NVIDIA занепокоєна зростанням китайської Huawei у сфері ШІ
|Використання ШІ може привести до зростання світового ВВП на 1 в.п. щороку - дослідження
|«Ахіллесова п'ята» термоядерних реакторів — дослідження робить синтез безпечнішим та надійнішим
|Наскільки товстий Кім Чен Ин? HR знайшли спосіб виявити прихованих кандидатів з КНДР
|CNBC назвав найдорожчі футбольні клуби світу: у рейтингу 25 клубів, перший – Реал
|Intel може змінити ринок ігрових ноутбуків: компанія готує лінійку чипів Panther Lake, які дадуть змогу запускати топові ігри без відеокарт