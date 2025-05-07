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АНАЛІТИКА

Mercedes представив «не кермо» для автомобілів із системою управління через дроти

14:10 06.05.2025 |

Транспорт

Mercedes представив «не кермо» для автомобілів із системою управління через дроти

 

З 2026 року для автомобілів Mercedes-Benz почнеться новий етап - компанія стане першим німецьким автовиробником, який запропонував серійну модель із системою рульового управління по дротах (англ. "steer-by-wire").

Технологія "steer-by-wire" виключає механічний зв'язок між кермом і передніми колесами. Замість цього команди водія передаються буквально по дротах.

Mercedes представив «не кермо» для автомобілів із системою управління через дроти

 

Як працює steer-by-wire: залежно від швидкості руху і дорожньої ситуації, виконавчий механізм на кермі (Steering Feedback Unit, SFU) передає сигнал на рульову рейку (Steering Rack Unit, SRU), яка повертає колеса. З огляду на те, що механічний зв'язок між кермом і колесами відсутній, зворотне зусилля розраховується індивідуально для кожної моделі для різних умов руху.

Mercedes представив «не кермо» для автомобілів із системою управління через дроти

 

Mercedes-Benz стверджує, що нове відчуття від керування автомобілем забезпечує "неперевершений користувацький досвід із низкою переваг у повсякденній експлуатації". Поліпшується керованість, а маневрування і паркування стають простішими. Система знижує зусилля на рульовому колесі, і під час паркування більше не потрібно перехоплювати кермо.

Mercedes представив «не кермо» для автомобілів із системою управління через дроти

 

Крім того, steer-by-wire забезпечує більше свободи в дизайні інтер'єру. Рульове колесо може бути більш плоским, що створює відчуття простору і покращує огляд панелі приладів. Також це полегшує посадку та висадку: завдяки скошеній нижній частині з'являється більше вільного простору. У майбутньому, в поєднанні з системами умовно і високоавтоматизованого водіння, водій зможе приймати більш розслаблене положення за кермом.

Mercedes представив «не кермо» для автомобілів із системою управління через дроти
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Mercedes-Benz
 

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