ЄБРР може частково покрити ризики ПриватБанку, Укргазбанку та Райффайзенбанку за кредитами на EUR1,1 млрд

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може частково покрити кредитні ризики державних ПриватБанку та Укргазбанку, а також Райффайзен Банку (всі - Київ) під час надання нових кредитів на суми відповідно EUR600 млн, EUR300 млн та EUR200 млн українському бізнесу та домогосподарствам.

Як зазначається на сайті банку, його рада директорів планує розглянути проєкт Укргазу 11 червня, а Привату та Райфу - 25 червня цього року.

У випадку державних банків мова йде про покриття біля 30% кредитного ризику, тоді як для Райфу - 50%.

Окрім того проєкти Привату та Укргазу включають субліміти за трьома напрямками. За першим - "Гарантія стійкості та засобів до існування" - кредити надаватимуться на широкі потреби в оборотному капіталі та інвестиції українських приватних підприємств у ключових секторах економіки. За другим - механізм підтримки енергетичної безпеки ЄБРР - кредитуватимуться субпроєкти з виробництва та зберігання енергії та енергоефективності, а усі субпозичальники отримають технічну допомогу для сприяння структуруванню та реалізації своїх інвестицій. У випадку субпозичальників з житлового сектору їм також буде надана грантова підтримку у формі інвестиційних стимулів після завершення своїх відповідних інвестиційних проектів.

Нарешті третій напрямок - в рамках кредитної лінії EU4Business-ЄБРР, де ЄБРР та ЄС підтримують інвестиційні проекти місцевих малих та середніх підприємств (МСП). Щонайменше 70% має йти на довгострокові капітальні інвестиції МСП для модернізації їхніх технологій та обладнання до стандартів ЄС, включаючи інвестиції в стійкі та зелені технології. Відповідні субпозичальники також отримають технічну допомогу, що фінансується ЄС, та грантову підтримку у формі інвестиційних стимулів після завершення своїх інвестиційних проектів.

Для Привату перший субліміт складає EUR415 млн, другий - EUR95 млн та третій - EUR90 млн, тоді як для Укргазу - відповідно EUR80 млн, EUR160 млн та EUR60 млн.

У випадку Райфу основні гроші підуть на першій напрямок - "Гарантія стійкості та засобів до існування", але передбачени субкредити на суму до EUR40 млн на фінансування довгострокових інвестицій МСП в рамках EU4Business-ЄБРР зі стимуламами.

ПриватБанк є найбільшим системно важливим банком в Україні з часткою ринку близько 22,5% за чистими активами на кінець 2024 року. Він спеціалізується на обслуговуванні роздрібних клієнтів та клієнтів МСП через загальнонаціональну мережу з близько 1130 відділень, 6,85 тис. банкоматів та 10,42 тис. терміналів самообслуговування.

Укргазбанк є п'ятим за величиною банком в Україні із загальними активами в розмірі EUR4,6 млрд або близько 6% частки ринку на кінець 2024 року. Це універсальний банк, який має загальнонаціональну мережу з 212 відділень станом на 1 квітня 2025 року. Банк є одним з лідерів ринку зеленого кредитування та торгового фінансування в Україні.

Райффайзен Банк є четвертим за величиною банком в Україні та найбільшим приватним банком із часткою ринку 6,5% за загальними активами (EUR5,1 млрд) станом на лютий 2025 року. Банк має 320 відділень та 1,55 тис. банкоматів, пропонуючи традиційні банківські продукти корпоративним, малому та середньому бізнесу, а також роздрібним клієнтам.