Фінансові новини
- |
- 07.05.25
- |
- 01:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нова технологія дисплеїв від LG може збільшити автономність смартфонів
13:29 06.05.2025 |
Компанія LG Display анонсувала випуск нового покоління дисплеїв Hybrid Tandem OLED, яке має забезпечити на 15 % менше споживання енергії порівняно з традиційними OLED‑панелями. За даними виробника, це може додати смартфонам 30-60 хвилин додаткового часу роботи з увімкненим екраном, повідомляє Android Authority.
OLED‑дисплеї формують зображення завдяки червоним, зеленим і синім органічним світлодіодам. Синій світлодіод традиційно споживає більше енергії та швидше деградує, ніж червоний і зелений, що обмежувало строки служби екрана й вимагало компромісу між яскравістю й довговічністю. Гібридна технологія LG Display дозволяє поєднати переваги обох підходів: стабільність звичайних панелей із додатковою економією енергії завдяки фосфоресцентному шару.
Компанія вже вийшла на етап масового виробництва і представить Hybrid Tandem OLED у форматах для смартфонів та планшетів на виставці SID Display Week 11 травня в Лос‑Анджелесі. Виробники пристроїв перевірятимуть, як нові панелі працюють із такими передовими функціями, як LTPO зі змінною частотою оновлення та екстремальною піковою яскравістю.
Дисплеї зазвичай споживають 30-50 % енергії смартфона в активному режимі, особливо при високій яскравості. Зниження їхнього енергоспоживання на 15 % може дати загальну економію батареї 5-10 %. Для користувачів це означатиме до пів години додаткового екранного часу за інтенсивного використання або до години за помірного.
Поєднання цієї технології з новими типами акумуляторів, наприклад, кремній‑вуглецевими або твердотільними, може дозволити смартфонам наступного покоління працювати довше стандартних 24 годин без підзарядки.
LG Display не назвала конкретних партнерів чи термінів виходу перших пристроїв із Hybrid Tandem OLED, проте повідомила, що серійне виробництво розпочнеться наприкінці 2025 року. "Ми очікуємо, що перші смартфони з нашими гібридними OLED‑панелями з'являться на ринку протягом наступного року", - зазначили в компанії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|За ексзаступника керівника ОП Смирнова внесли заставу у 18 млн грн – ЗМІ
|Бундестаг з другої спроби обрав Фрідріха Мерца канцлером ФРН
|Профільний комітет підтримав ратифікацію угоди про надра
|Угода про надра із США: ЗМІ оприлюднили деталі двох таємних договорів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Hyundai починає використовувати людиноподібних роботів Boston Dynamics на заводі в США
|57% працівників видають роботу ШІ за свою
|Mercedes представив «не кермо» для автомобілів із системою управління через дроти
|Нова технологія дисплеїв від LG може збільшити автономність смартфонів
|AMD відмовляється від співпраці з Samsung Foundry
|Mozilla попереджає про можливе закриття браузера Firefox без угоди з Google
|OpenAI відмовляється від планів перейти на комерційну основу
Бізнес
|США почнуть відстежувати чипи NVIDIA та інших компаній, аби запобігти їх продажу у Китай
|NVIDIA занепокоєна зростанням китайської Huawei у сфері ШІ
|Використання ШІ може привести до зростання світового ВВП на 1 в.п. щороку - дослідження
|«Ахіллесова п'ята» термоядерних реакторів — дослідження робить синтез безпечнішим та надійнішим
|Наскільки товстий Кім Чен Ин? HR знайшли спосіб виявити прихованих кандидатів з КНДР
|CNBC назвав найдорожчі футбольні клуби світу: у рейтингу 25 клубів, перший – Реал
|Intel може змінити ринок ігрових ноутбуків: компанія готує лінійку чипів Panther Lake, які дадуть змогу запускати топові ігри без відеокарт