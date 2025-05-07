Нова технологія дисплеїв від LG може збільшити автономність смартфонів

Компанія LG Display анонсувала випуск нового покоління дисплеїв Hybrid Tandem OLED, яке має забезпечити на 15 % менше споживання енергії порівняно з традиційними OLED‑панелями. За даними виробника, це може додати смартфонам 30-60 хвилин додаткового часу роботи з увімкненим екраном, повідомляє Android Authority.

OLED‑дисплеї формують зображення завдяки червоним, зеленим і синім органічним світлодіодам. Синій світлодіод традиційно споживає більше енергії та швидше деградує, ніж червоний і зелений, що обмежувало строки служби екрана й вимагало компромісу між яскравістю й довговічністю. Гібридна технологія LG Display дозволяє поєднати переваги обох підходів: стабільність звичайних панелей із додатковою економією енергії завдяки фосфоресцентному шару.

Компанія вже вийшла на етап масового виробництва і представить Hybrid Tandem OLED у форматах для смартфонів та планшетів на виставці SID Display Week 11 травня в Лос‑Анджелесі. Виробники пристроїв перевірятимуть, як нові панелі працюють із такими передовими функціями, як LTPO зі змінною частотою оновлення та екстремальною піковою яскравістю.

Дисплеї зазвичай споживають 30-50 % енергії смартфона в активному режимі, особливо при високій яскравості. Зниження їхнього енергоспоживання на 15 % може дати загальну економію батареї 5-10 %. Для користувачів це означатиме до пів години додаткового екранного часу за інтенсивного використання або до години за помірного.

Поєднання цієї технології з новими типами акумуляторів, наприклад, кремній‑вуглецевими або твердотільними, може дозволити смартфонам наступного покоління працювати довше стандартних 24 годин без підзарядки.

LG Display не назвала конкретних партнерів чи термінів виходу перших пристроїв із Hybrid Tandem OLED, проте повідомила, що серійне виробництво розпочнеться наприкінці 2025 року. "Ми очікуємо, що перші смартфони з нашими гібридними OLED‑панелями з'являться на ринку протягом наступного року", - зазначили в компанії.