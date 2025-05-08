Європейські фондові індекси здебільшого підвищуються в четвер, окрім іспанського

Фондові індекси країн Західної Європи переважно підвищуються в четвер, за винятком іспанського індикатора.

Інвестори вивчають квартальну звітність компаній і чекають підсумків засідань європейських центральних банків.

Підтримку настроям на ринку надають очікування зниження напруженості в міжнародній торгівлі. Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що зустрінеться з представниками КНР у Швейцарії цього тижня. Готовність до таких переговорів підтвердили і в Пекіні. Крім того, президент США Дональд Трамп напередодні натякнув, що незабаром оголосить про укладення угоди з одним із великих торговельних партнерів.

Раніше в четвер центральний банк Швеції (Riksbank) очікувано залишив ключову процентну ставку на рівні 2,25%. Керівництво банку відзначило зростання невизначеності та деяке погіршення перспектив європейської та американської економік через зміну торговельної політики США.

У середу Федеральна резервна система (ФРС) США зберегла ключову відсоткову ставку в діапазоні 4,25-4,5% річних, як і очікували більшість аналітиків та економістів. При цьому керівництво ФРС відзначило зростаючі ризики зростання безробіття і прискорення інфляції.

Пізніше в четвер відбудеться засідання Банку Англії. Більшість аналітиків і економістів вважають, що британський ЦБ знизить ключову відсоткову ставку до 4,25% річних з 4,5%, а також оголосить про намір продовжити пом'якшення грошово-кредитної політики.

Як показали дані у четвер, обсяг промислового виробництва у ФРН у березні збільшився на 3% порівняно з попереднім місяцем. Аналітики в середньому очікували його зростання на 0,8%, за даними Trading Economics. Березневий показник став найвищим з жовтня 2021 року. У річному вираженні обсяг промвиробництва в Німеччині в березні знизився на 0,2%.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:47 EET. піднявся на 0,58% і становив 536,56 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додає 0,28%, німецький DAX - 1,21%, французький CAC 40 - 0,94%, італійський FTSE MIB - 1,04%. Іспанський IBEX 35 втрачає 0,05%.

Котирування акцій німецького виробника спортивного одягу Puma SE підвищуються на 7,2% після виходу квартальної звітності. Виручка компанії в першому фінкварталі перевищила очікування ринку. Puma також підтвердила річний прогноз.

Папери німецької Infineon Technologies дорожчають на 3,6%, незважаючи на слабку звітність. Один із найбільших у Європі виробників напівпровідникової продукції в другому фінкварталі скоротив чистий прибуток у 1,7 раза і погіршив річний прогноз.

Ринкова вартість пивоварного концерну Anheuser-Busch InBev збільшується на 3,5%. Чистий прибуток компанії в першому фінкварталі підскочив до $2,15 млрд порівняно з $1,09 млрд роком раніше, значно перевищивши консенсус-прогноз аналітиків $1,66 млрд.

Акції данської транспортно-логістичної A.P. Moeller-Maersk знижуються в ціні на 0,5%, хоча операційний прибуток компанії і перевершив очікування ринку, а її річний прогноз було залишено без змін.

Капіталізація німецької Siemens Energy збільшується на 3,4% на сильній звітності. Чистий прибуток компанії в другому фінкварталі злетів до 433 млн євро з 68 млн євро роком раніше. Siemens також поліпшила річний прогноз.