ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.05.25

"Ми готові до переговорів. Але тільки після повноцінного припинення вогню. Це - позиція України, США та наших європейських друзів. Ми не торгуємо своєю незалежністю. Наші "червоні лінії" - це Конституція, міжнародне право і Статут ООН", - сказав він в інтерв‘ю німецькому Die Zeit.