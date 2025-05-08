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Для підприємств ОПК вже видано 13 пільгових кредитів на суму більшу ніж 960 млн грн – Мінстратегпром
В рамках програма доступного кредитування для підприємств оборонно-промислового комплексу з початку 2025 р вже видано 13 кредитів на загальну суму 968 млн грн, повідомив у середу міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
"Програма доступного кредитування для підприємств ОПК продовжує свою роботу. Уже 13 кредитів видано з початку 2025 року. Загальна сума коштів - 968 мільйонів гривень. За кредитами звертаються переважно виробники засобів РЕБ, БпЛА, НРК та боєприпасів. Ще понад 74 заявок від оборонних підприємств - на різних стадіях розгляду", - написав він у Телеграмі.
За його інформацією, станом на сьогодні, доступні кредити для українських виробників ОПК видають чотири різні банки: Укрексімбанк, Ощадбанк, МТБ Банк, ПУМБ.
Як повідомлялось, 26 грудня 2024р. перший пільговий кредит на 100 млн грн отримав виробник засобів РЕБ і РЕР терміном на один рік під 5% річних.
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