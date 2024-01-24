Ціни на золото стабілізувалися на тлі невизначеності щодо зниження ставок; Мідь остигає через зростання Китаю

Ціни на золото знизилися на азіатських торгах у середу, дотримуючись торгового діапазону, встановленого минулого тижня, оскільки ринки стали більш невпевненими щодо зниження процентних ставок у США цього року.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи знизилися після того, як зростання оптимізму з приводу Китаю призвело до зростання на початку цього тижня.

Золото переживало слабкий старт у 2024 році, впавши до $2000 за унцію на початку цього місяця, оскільки трейдери почали поступово знижувати бети (bets) на те, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки вже у березні 2024 року.

Але жовтий метал відновився завдяки певному попиту на активи-притулки, особливо на тлі погіршення геополітичних умов на Близькому Сході. Цей відскок також призвів до того, що за минулий тиждень золото встановило торговий діапазон від $2000 до $2050 за унцію.

О 07:17 EET спотове золото впало на 0,3% до 2023,92 дол. .

Зміцнення долара, який у середу торгувався поблизу шеститижневого максимуму, також чинило тиск на ціни на золото.

Ринки металів тепер шукають більше сигналів про те, коли ФРС потенційно може розпочати зниження відсоткових ставок цього року.

Очікується, що дані щодо валового внутрішнього продукту за четвертий квартал, які будуть опубліковані в четвер, покажуть деяке уповільнення економічного зростання в США, тоді як дані щодо індексу цін PCE (ключовий індикатор інфляції ФРС) вийдуть у п'ятницю і, як очікується, підтвердять , що інфляція залишалася стабільною у грудні.

Дані надходять лише за кілька днів до першого засідання ФРС у 2024 році, на якому, як очікується, центральний банк збереже ставки без змін. Але будь-які сигнали про заплановане зниження ставок будуть у центрі уваги.

Хоча очікується, що ціни на золото зрештою виграють від зниження відсоткових ставок цього року, у короткостроковій перспективі вони, швидше за все, побачать стриману динаміку, особливо якщо ФРС збереже ставки на високому рівні протягом тривалого часу.

Високі відсоткові ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у золото, що знижує привабливість жовтого металу. Але золоту все ж таки вдалося досягти зростання приблизно на 10% у 2023 році, завдяки попиту на активи-притулку після початку війни між Ізраїлем і Хамасом.

Ескалація конфлікту між силами під керівництвом США і пов'язаним з Іраном угрупуванням хуситів, яка, судячи з усього, перекинулася в Червоне море, як і раніше, підживлювала деякий попит на традиційні активи тихої гавані.

Ф'ючерси на мідь із терміном погашення у березні впали на 0,2% до $3,7983 за фунт, але цього тижня торгувалися з підвищенням на 0,3%.

Повідомлення про нові заплановані заходи стимулювання в Китаї допомогли цінам на мідь цього тижня різко піднятися з майже двомісячного мінімуму на тлі зростаючих надій на відновлення економіки у найбільшому у світі імпортері міді.

Тим не менш, мідь також переживала слабкий старт у 2024 році, оскільки низка економічних показників за грудень показала незначне покращення економічного зростання Китаю. Побоювання з приводу уповільнення попиту в Китаї мали ключовий вплив на ціни на мідь протягом останніх двох років.