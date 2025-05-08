Стерлінг підскочив разом з австралійцем, оскільки Трамп обговорює «велику» торговельну угоду

Фунт підскочив у четвер, прихопивши з собою австралійський долар, після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні оголосить про «велику торговельну угоду», а New York Times повідомила, що це буде Британія.

Станом на 04:30 EET стерлінг виріс на 0,4% до $1,3341, навіть незважаючи на те, що Банк Англії, як очікується, оголосить про зниження ставки на чверть пункту пізніше в цей же день.

Чутливий до ризику австралійський долар підскочив на 0,6% по відношенню до долара США, а новозеландський долар зріс на 0,5%.

У своєму дописі на соціальній платформі Truth Social Трамп повідомив, що о 14:00 за Гринвічем проведе нову конференцію про «велику торговельну угоду з представниками великої і дуже шанованої країни», додавши, що вона буде «першою з багатьох». Він не назвав країну і не надав інших деталей.

До публікації в New York Times аналітики відзначали, що шанси на укладення торговельної угоди зі США знизилися після того, як на початку тижня Великобританія уклала пакт про вільну торгівлю з Індією.

Минулого тижня Трамп заявив, що має «потенційні» торговельні угоди з Індією, Південною Кореєю та Японією.

«Ринок керується ідеєю, що будь-яка торговельна угода - це хороша новина, оскільки вона забезпечує певний ступінь ясності і може стати прикладом для інших», - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного австралійського банку.

У той же час, за його словами, британська торговельна угода вважається однією з найлегших, в той час як переговори з Європою і, особливо, Китаєм, як очікується, будуть складнішими.

Крім того, «диявол ховається в деталях», - сказав Катріл. «Ці угоди не будуть безкоштовними».

Інвестори будуть уважно стежити за будь-якими ознаками відлиги, коли міністр фінансів США Скотт Бессент і головний переговірник з питань торгівлі Джеймісон Грір зустрінуться з економічним царем Китаю Хе Ліфенгом в суботу в Швейцарії.

У середу Трамп припустив, що Пекін ініціював переговори, і сказав, що він не готовий знижувати мита на китайські товари, щоб сприяти переговорам.

Китайський юань майже не змінився і склав 7,2325 за долар на офшорних ринках після зниження на 0,26% в середу.

Долар США ослаб проти більшості своїх основних конкурентів в четвер, віддавши частину прибутку середи після того, як ФРС попередила про зростання ризиків для економіки через підвищення інфляції та безробіття.

У середу Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку (FOMC) залишив процентні ставки без змін, як і очікувалося, але голова ФРС Джером Пауелл заявив, що не ясно, чи збереже економіка стабільні темпи зростання, чи в'янутиме під впливом зростаючої торговельної невизначеності та можливого сплеску інфляції.

«Зовсім незрозуміло, якою має бути відповідна реакція монетарної політики в цей час», - сказав Пауелл. «Насправді зовсім не зрозуміло, що саме ми повинні робити».

Наразі ринки очікують три зниження ставки на чверть відсотка до кінця року, а наступне відбудеться в липні або вересні.

«FOMC не хоче випереджати зміни в економіці США - він хоче дочекатися «твердих» економічних даних, щоб керувати своїми політичними діями», - сказав Джозеф Капурсо, керівник відділу міжнародної та стійкої економіки в Commonwealth Bank of Australia.

«Звідси ми очікуємо, що комунікація від голови Пауелла та інших членів FOMC буде зосереджена на тому, щоб переконатися, що інфляційні очікування закріплені», - сказав він. «Існує ризик того, що публічні заяви можуть виявитися яструбиними».

Індекс долара США, який вимірює курс долара по відношенню до шести основних валют, знизився на 0,2% до 99,682, втративши близько двох третин попереднього дня.

Євро додав 0,2% до $1,1327, змінивши курс після падіння на 0,56% в середу, яке було найбільшим за два тижні.

Долар ослаб на 0,1% до 143,63 ієни і впав на 0,2% до 0,8229 швейцарського франка.