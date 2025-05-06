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Mozilla попереджає про можливе закриття браузера Firefox без угоди з Google
09:32 06.05.2025 |
Компанія Mozilla висловила серйозне занепокоєння щодо майбутнього браузера Firefox через можливі обмеження для Google, які можуть бути запроваджені Міністерством юстиції США, повідомляє The Verge.
Фінансовий директор Mozilla Ерік Мюльхайм заявив, що судові рішення щодо монополії Google на ринку пошукових систем можуть поставити під загрозу існування Firefox. Міністерство юстиції пропонує заборонити Google платити за статус пошукової системи за замовчуванням у сторонніх браузерах, включаючи Firefox.
За словами Мюльхайма, близько 90% доходів Mozilla надходять від Firefox, а 85% цього доходу забезпечує угода з Google. Втрата фінансування змусить компанію скоротити витрати, що може призвести до "значних скорочень по всій компанії". Це, у свою чергу, зробить Firefox менш привабливим для користувачів і може спричинити його зникнення.
Mozilla також наголошує, що її браузерний рушій Gecko є єдиним, який належить не великій технологічній корпорації, а некомерційній організації і закриття Firefox може тільки посилити домінування великих технологічних компаній, з яким так бореться Мінюст США.
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