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АНАЛІТИКА

Резерви Нацбанку перевищили $46 мільярдів

Резерви Нацбанку перевищили $46 мільярдів

 

Міжнародні резерви України станом на 1 травня становили $46,68 мільярда.

У квітні вони зросли на 10,2%, або на $4,3 мільярда, свідчать попередні дані Національного банку (НБУ).

"Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, - найменшими з квітня 2024 року обсягами чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, на валютні рахунки уряду в Національному банку минулого місяця надійшло $6,35 млрд, у тому числі:

* $4,86 млрд - від ЄС у межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
* $1,29 млрд - від міжнародних партнерів через рахунки Світового банку;
* $192 млн - від розміщення валютних ОВДП.

Крім того, Україна отримала ще $992 млн відповідно до угоди між Україною та Великою Британією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв'язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання, уточнили в НБУ.

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у квітні Україна витратила $517,9 млн, з яких:

* $299,2 млн - обслуговування та погашення валютних ОВДП;
* $169,3 млн - обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
* $49,4 млн - сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила $82,1 млн Міжнародному валютному фонду (МВФ).
Водночас чистий продаж валюти Національним банком у квітні зменшився на 17,1%, порівняно із березнем. Зокрема, НБУ за місяць продав на валютному ринку $2,21 млрд, а викупив до резервів - $17,5 млн.

Крім того, на розмір резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют). У квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $742,5 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту", - додали у Нацбанку.

Зауважимо, що поточний рівень резервів також є найвищим в історії, свідчать дані НБУ.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України на 1 квітня становили $42,38 мільярда. У березні вони зросли на 5,6%, або на $2,23 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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